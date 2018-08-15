〈台新攻新零售〉My FamiPay綁定信用卡 與國泰世華決戰全家版圖

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行持續投入新型支付的研發，並與全家便利商店一直是友好的盟友，不過在國泰世華銀行加入戰局後，全家的 ATM 布局或 My FamiPay 綁定信用卡，都與國泰世華銀行陷入火拚，台新銀行今 (15) 日除了與全家打造全台首家銀行結合超商的複合式商店，也宣布 My FamiPay 綁定「台新銀行 Fish 悠遊聯名卡」在全台全家便利商店消費，重返新零售戰場煙硝味明顯。

台新銀行總經理尚瑞強表示，台新銀行要做的不僅僅是提供各種支付服務，更重要的是深入客戶生活圈，以良好的支付體驗，打造豐富的支付使用場景。

透過策略聯盟，台新攜手商戶，如全家、全聯、新光三越等日常消費場景，提供客戶多元支付服務，不論是使用實體信用卡、行動支付或是掃碼支付，皆可輕鬆滿足客戶消費需求。

全家是台新銀行重要盟友，2011 年起，台新銀行與全家合作在 3 千多家門市布建刷卡機，成全台首家全面導入信用卡付費的便利商店，並率先於 2015 年首創 8 大類代收款可刷信用卡支付的服務，由台新銀行協助全家成為支援最多 25 種非現金支付工具的便利商店。

台新銀行在全台總數約 3200 台的 ATM 中，有約 2250 台設置於全家便利商店內，是與全家合作最久也最密切的銀行。

不過，國泰世華銀行也積極佈局消費金融市場，2018 年起至目前為止，ATM 新增數量居所有銀行之冠，目前全台佈機將破 3800 台，市佔排名已超越台新銀行、躍居第二。

國泰世華為持續拓展 ATM 數量、與全家簽約，只要全家有新門市開設，就由國泰世華 ATM 進駐，不僅能存提款，還能代扣繳生活費或稅款；不但如此，國泰世華銀行也是全家 My FamiPay 的首家信用卡合作銀行，逐步鯨吞台新的疆域、占領全家的版圖。

面對國泰世華銀行來勢洶洶，台新銀行積極維繫與全家便利超商的合作關係，跳脫既有模式，今日宣布與全家打造全台首家銀行結合超商的複合式商店。

不讓國泰世華銀行專美於前，台新銀行今天也宣布加入全家 My FamiPort APP 行動支付，提供全家便利商店會員可在 My FamiPort APP 綁定台新信用卡，藉 APP 上產出的條碼直接進行掃描付款，在交易完成後，APP 還可同時累積消費點數。

而且 My FamiPay 只要綁定「台新銀行 Fish 悠遊聯名卡」在全台全家便利商店消費，除菸品、代收款項外，都可享 5% 無上限回饋，成為 My FamiPay 第二家綁定信用卡的合作銀行。

不但如此，消費者還可透過 Beacon 或全家便利商店內的多媒體廣告，接收到「台新、全家」雙方第一手優惠訊息，可以看出台新銀行透過全家，反攻新零售商機的企圖心。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀指出，相信未來會有更多的商場、量販通路、百貨等民眾日常消費場域將使用 App 行動支付，因此，有需求的商戶都可申辦台新銀行支付平台服務。

包國儀表示，藉此除了提供更多元的行動支付場域，也可進一步與合作商戶推出各式優惠，讓民眾不需要攜帶錢包或信用卡，就可隨處享安全、快速與便利的支付體驗。台新銀行為了衝刺多元支付，也敞開大門喊出歡迎更多企業夥伴加入該行創新支付平台的行列，讓企業旗下 App 升級為電子錢包。