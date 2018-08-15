川普簽署禁令 禁美政府使用中興、華為產品和技術

據了解，美國總統川普已簽訂 7160 億美元的「約翰 · 麥凱恩 John McCain 國防授權法案」(HR5515) 立法。雖然該法案沒有對所有中國製造商的手機進行全面禁令，但確實阻止了美國政府機構從中興通訊 (ZTCOF-US)、華為等中國廠商購買設備。

該法案又名 HR5515 號，為川普週一 (13 日) 所發布的法案。除了簽署了 7160 億美元的國防資金外，同時也對中興通訊和其他中國製造商實施了新的限制，為期 2 年。

該法案的「禁止某些電信和視頻監控服務或設備」章節指出，規定政府機構不得採購「華為技術公司或中興通訊公司 (或此類實體的任何子公司或附屬公司) 生產的電信設備」。

此外，該法案還禁止購入「海能通信公司 Hytera、杭州海康威視數字技術公司 Hikvision、或大華科技公司 Dahua (或此類實體的任何子公司或附屬公司) 生產的視頻監控和電信設備」。

中興股價日線趨勢圖

同時，該法案也提供了政府機關做技術轉換的經費。

在中國競爭對手缺席的情況下，禁令可能為蘋果獲得更多政府業務。該法案的早期版本為全面禁止，但最後的法令言語淡化為政府禁令。

2017 年 3 月時因違反了向伊朗和朝鮮出售零件的製裁，中興通訊曾被美國司法部判處超過 10 億美元的罰款，為期 6 年。

今年美國原先禁止了中興通訊在美國運營的業務，但最後川普與中國領導人習近平的和解似乎於 7 月份解除了部份禁令。

由於美國政府與中國的貿易戰繼續升級，新頒布的國防法案將還是提供大眾消費中國產品的自由，但將阻止中國企業獲得潛在的政府合同。