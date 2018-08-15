傳中國凍結遊戲審批 騰訊業績恐雪上加霜

傳中國官方擔心遊戲內容涉及暴力與賭博問題，已凍結網路遊戲版號與備案相關審批，包括線上遊戲與手機遊戲等皆受影響。

外電報導，這項動作也讓中國這個全球最大遊戲市場陷入混亂。根據 Newzoo 研究，中國目前已位居全球最大的博彩市場，收入估計為 379 億美元。

目前大到中國遊戲界龍頭騰訊 (0700-HK)，小至一般遊戲開發商通通都在等審批，市場預期新遊戲審批還會繼續凍結。受此消息影響，騰訊的市值比起今年 1 月的高點大幅縮水逾 1500 億美元，小型遊戲開發商更擔心若沒有新遊戲，未來將難以生存。對此騰訊發言人拒絕置評，相關部會尚未做出回應。

報導指出，中國國家廣播電視總局已有 4 個月未發新准照，文化和旅遊部同樣收緊審批。由於上述兩大部門今年稍早曾進行重組，因此下層官員目前動作自然相當保守，不願冒險或採取可能引發爭議的新措施。

目前預計有數十家企業受影響，包括中國兩大遊戲發行商的騰訊和網易，以及美國遊戲開發商暴雪 (Activision Blizzard)、藝電 (Electronic Arts)，和日本的 Capcom 等。

即使監管機構立即開始發出牌照，根據過往經驗，遊戲最快要兩至三個月後才可推出，這代表騰訊第三季業績可能依舊疲軟。騰訊將在今天收盤後公布業績，先前引入的熱門遊戲《魔物獵人：世界》上架不到五天就遭強制下架，前景不妙。

消息傳出後，日本遊戲製造商股價紛紛走跌，Nexon 暴跌 6.1%，Capcom 跌 3.1%， Konami 跌 4.3%。在港上市的騰訊曾最低一度來到 335 港元，跌破月初低點的 340.4，創去年 10 月以來新低。