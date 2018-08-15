貿易開戰！土國回敬美關稅 汽車酒類稅加碼開徵120%以上

土耳其週三 (15 日) 最新宣布，將對美國產品額外增加部分進口關稅，兩國關係再度惡化，預料貨幣也將再次陷入危機。

土耳其官方公告，將對美國進口產品額外加徵關稅，清單包括米、汽車、酒類、煤炭和化妝品。

土耳其頒布的法令中顯示，將對美國進口米加徵 50% 關稅、酒類 140% 關稅，汽車徵收 120% 的關稅。

面對愛用 Twitter 發表言論的美國川普，土耳其副總統 Fuat Oktay 以其人之道還至其人之身，週三透過 Twitter 回擊，稱這些產品的關稅是「在互惠原則的框架內增加，以報復美國有意的經濟攻擊。」

土耳其里拉近幾週已跌至歷史低位，今年迄今已下跌約 65.18%。截稿前，美元兌里拉下跌 0.02%，來到 6.3477。

截稿前，美元兌里拉小幅升值 0.02%。(圖：investing)

土耳其里拉崩跌，該國總統 Tayyip Erdogan 週一 (13 日) 表示，美國總統川普「對全世界發動經濟戰」，其政治陰謀導致里拉重貶，但很快就會回升至合理水平。

目前，投資者不僅擔心土耳其與美國這個長期關係逐漸惡化，還擔心土耳其總統 Tayyip Erdogan 的經濟政策以及累積的高額債務。

土耳其指責美國發動「經濟戰爭」，是作為傷害該國的陰謀。

週二 (14 日) 土耳其總統 Recep Erdogan 表示，面對到美國經濟制裁，土耳其也將針對美國的電子產品進行抵制，作為抗議美方的手段。 Erdogan 建議土耳其人購買本地或韓國三星手機、棄用 iPhone。