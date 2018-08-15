土耳其危機只是前兆？分析師：留意美元收緊對全球的打擊

土耳其危機對全球經濟帶來的擔憂，近兩日有止穩跡象。分析師認為，土耳其經濟畢竟只占全球 GDP 的 1%，可能的外溢影響有限，但這可能是未來危機的前兆—反映的是 10 年寬鬆貨幣後，進入緊縮循環的潛在問題。

經濟學人智庫首席經濟學家 Agathe Demarais 認為，土耳其里拉的暴跌不會引發全面新興市場的貨幣危機，如果出現的話，是因為他們有相似的特徵。

而這個特徵之一，很可能就在他們持有過多的美元債務。在美元收緊之後，原先由於量化寬鬆帶來的充裕流動性消退，帶來打擊。

Algebris Investments 分析師 Alberto Gallo 說：「經過 10 年貨幣政策的麻醉，持懷疑論的數量正在增長。」

部分國家更加脆弱

據國際金融協會 (IIF) 指出，在金融危機後的 10 年，新興市場的債務估計增加 40 兆美元，讓部分新興市場變得更為脆弱。

除了 6 月就爆出問題的阿根廷之外，分析師指出，債務規模龐大的南非和巴西都很脆弱。也因此，在波動劇烈的週一，南非蘭特一度暴跌約 10%，巴西幣雷亞爾在過去 4 天也下跌約 4%。

網路銀行 Swissquote 的貨幣分析師 Peter Rosenstreich 表示，智利、墨西哥、印尼、俄羅斯和馬來西亞，是非銀行持有美元債務占 GDP 比重偏高的國家。

債務負擔最大的是中國，據 IIF 數據，中國第一季的債務，已由 2008 年底占 GDP171%，升至 300%，不過大部分都屬於國內的債務。

BlueBay 資產管理公司分析師 Timothy Ash 認為，關鍵是可信度，投資人對這些政府沒有信心。在歐洲，隨著義大利民粹主義聯盟上台後，可能提出挑戰歐盟制度的預算方案，正考驗投資人對義大利的信心。

美國貨幣收緊是根本問題

相較之下，亞洲的情況可能不會那麼嚴重。Natixis 駐香港新興亞洲資深經濟學家 Trinh Nguyen 表示，亞洲的經濟基本面更強，主要是 1997 年亞洲金融風暴之後，各國央行都非常警惕。

Nguyen 說，由於中國經濟成長放緩，亞洲新興國家容易受到衝擊，但真正更打擊新興市場的問題，其實是美元流動性收緊。