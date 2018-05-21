〈房產〉全台未辦理承繼的土地面積比基隆還大 未繼承建物面積更驚人

根據內政部的未辦繼承登記土地及建物列冊管理統計顯示，截至 2017 年底全台未辦理繼承的土地有 1 萬 3000 公頃，這樣的面積比一個基隆市還大，另外全台未辦理繼承的建物則有 42 萬 5000 坪，面積超過 3.5 棟台北 101 大樓。

同時，依最新資料顯示，官方統計光台北市到今年 4 月底為止，就有 700 億的土地無人繼承。而未辦理登記的常見原因，可能與「繼承人間意見不同」、「產權複雜且價值低」及「不諳法令」等有關係。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，人口老化的趨勢已經無法逆轉，連帶近年的繼承移轉棟數也持續創下新高，根據台北市地政局數字會說話的專題統計資料可發現，從 2012-2016 年每年的繼承人數與繼承取得人數比例約為 60%，還有將近 4 成繼承人未繼承取得不動產，顯見未繼承的狀況並不罕見。

而在全台六都之中，2017 年底未繼承土地面積最大的是新北市，土地約有 2170 公頃，建物有 5.7 萬坪，最少的則是地價最高的台北市，土地僅約 262 公頃，建物約 3.8 萬坪。

依台北市地政局截至 4 月 26 日的最新統計，台北市因未辦繼承登記被列冊管理的土地就有 1 萬 5808 筆，面積逾 256 公頃，依 2018 年公告土地現值計算高達 617 億餘元；而 2018 年度公告逾期未辦繼承登記土地依今年公告土地現值計算逾 117 億餘元，光台北市就有合計逾 700 億元土地無人繼承。

曾敬德表示，雖然法律對於繼承規範的很清楚，無論男女均有繼承財產的權利，但實務上繼承怎麼分配，對於許多家族卻是相當難解的問題，因此繼承人之間意見不同而未去辦理登記的狀況相當普遍。另外常見的狀況還有「產權複雜且價值低」及「不諳法令」等。