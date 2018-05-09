〈房產〉全台首季房屋遺贈數量走高 北市繼承數量突破2000棟

依內政部最新繼承及贈與的移轉量資料，今年第 1 季跟去年及前年同期相比，不論繼承或贈與的移轉量都走揚，全台繼承移轉年增率 5.5%、贈與移轉量年增 1.8%，較 2016 年同期繼承及贈與移轉量來看，全台 2 年來繼承與移轉量一路走升，而台北首季繼承數量突破 2000 棟，創近 3 年新高。

針對此現象，大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，不動產市場經過盤整，利率維持低檔，因此房價修正幅度有限，買方大多保守觀望，不少民眾選擇以租代買，或是期待家中長輩贈與繼承；另一方面，遺贈稅新制在 2017 年 5 月中旬上路，遺產淨值 5000 萬元以下、贈與淨值 2500 萬元以下稅率依然 10%，且遺產有許多扣除額，而贈與每年每人有 220 萬元免稅額，房地產採取現值計價，淨值要進階到高稅率者可能不多。

就全台六都的繼承及贈與量，今年第 1 季繼承移轉量只有桃園市下滑 0.2%，其他五都繼承量都增加，以台南市 11.7% 最高，台北市 10.5% 居次，而贈與移轉則各自表述，六都中台北、新北、高雄市增加，其他三都則是下滑，以台南下滑 7.2% 最多，其中桃園市是唯一繼承及贈與量都下降的區域。

郎美囡指出，由於少子化及年輕一輩買房不易的關係，許多父母都會把房產留給後代，而繼承可免課土增稅，節稅效果佳，贈與稅率 10% 的淨值為 2500 萬以下，又有日後買賣產生高稅金，造成各區域增減量不一，全國增加幅度小，而桃園市是北北桃房價相對低者，且地方建設還有可期待空間，因此自住、置產買盤較穩，反映在繼承及贈與的量相對減少。

雖然有些民眾不買房等繼承或贈與，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，房地合一上路後，出售繼承或受贈可能會被課重稅，不過近期有不少家長善用自用住宅重購退稅的方式達到節稅效果，因此想要讓兒女擁有房產的父母，可多加評估，並預先規劃。