土耳其危機 對世界造成的威脅

根據 CNNMoney 分析報導，土耳其危機於 5 月開始惡化，當時總統艾爾多安表示他將主導利率政策。他形容利率是 "一切罪惡的父母。"

他在獲選連任後，還安插了自己的連襟擔任財政部長。

儘管通貨膨脹大幅飆升，土耳其央行却依舊拒絕升息，結果撼動了世界。由於對央行的信心瓦解，投資人急急出脫里拉。

Bespoke 集團為貨幣政策僵化，對土耳其提出了抨擊。Brown Brothers Harriman 公司亦警告，土耳其的經濟團隊已寸步難行。

Zoe Financial 公司執行長阿瑪亞 (Garcia-Amaya) 在最近提供給客戶的報告中形容土耳其 "一團亂"，是部份新興市場的典型代表。

「總理濫權，央行失去了獨立性，」阿瑪亞寫道。

DataTrek 公司分析師柯拉斯 (Colas) 說， 土耳其情況是獨立性央行與財政部長重要性的典型個案，尤其是在缺乏美國式制度的國家。

「如果沒有強勢的機構，則民粹主義便會直接入侵到經濟事務，」柯拉斯寫道。

2016 年，憑藉民粹主義進入白宮的川普總統指點央行，已非新聞。他近來便打破傳統，對聯準會 (Fed) 緩慢升息，橫加批評。

新興市場風暴反映出川普民粹主義的另一面：關稅。川普的貿易戰促使投資人逃離了某些風險性市場，尤其與中國有關的市場。

上週五，川普表示將對土耳其鋼鋁關稅加倍，土耳其貨幣里拉因而重挫達 18.5%。

「民粹主義在全球造成威脅已是事實，」QS Investors 公司分析師拉貝拉 (Mike LaBella) 說。「這些影響正開始擴大。目前沒有結束跡象。投資人必須再忍耐一段時間。」