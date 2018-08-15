油價因強勢美元施壓而下跌 但股市上漲提供支撐

路透紐約8月14日 - 油價周二小跌，受累於美元走強，因投資者仍對土耳其的金融危機感到憂慮。

布蘭特原油下跌0.15美元，結算價報每桶72.46美元，美國原油下跌0.16美元，結算價報每桶67.04美元。

早盤油價從上日的跌勢中反彈，受助於股市走高，但午盤時縮減漲幅，因美元指數觸及2017年6月底以來最高。美元上漲令以美元計價的石油對其它貨幣持有者來說更貴。

「當美元開始走高時，這可能是我們仍對土耳其的狀況感到擔憂的跡象，」Price Futures Group分析師Phil Flynn稱，「全球市場仍感到有些緊張。」

美股普遍上漲，土耳其裏拉反彈，此前一日裏拉兌美元跌至紀錄低位，人們擔心土耳其的危機可能會擴散到其它新興市場。

「股市和美元主要受土耳其當前的局勢影響，盡管裏拉今日大幅反彈，但土耳其和美國之間的對峙狀況仍沒有顯現出取得進展的跡象，」Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在公告中寫道。

但油價跌幅有限，因擔心主要產油國的全球原油供應下降。石油輸出國組織(OPEC)周一稱，沙特已經減產。由於美國恢覆對伊朗的制裁，預計伊朗出口也將減少。

但OPEC預計，該組織之外的石油供應明年將增加213萬桶/日，比上月預計的多3萬桶/日，受助於新增的美國頁巖油產量。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)