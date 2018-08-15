看好「健康中國」商機 美超市巨頭Kroger攜手阿里在陸銷售有機產品

有著 135 年歷史的美國最大連鎖超市克羅格 Kroger (KR-US) 宣布將與阿里巴巴 (BABA-US) 合作，在電商天貓全球上銷售商品，以「滿足中國消費者對高品質有機食品日益增長的需求」，阿里巴巴發言人表示。這是該公司第一次向美國以外地區開展業務。

克羅格擁有近 2800 家分店，將與阿里巴巴合作在天貓網路商店上販賣 Simple Truth 品牌產品，在中國進行網路商店試點，作為該公司數位化的努力之一。其 Simple Truth 天然和有機產品去年產生了 20 億美元的銷售額，將於週三 (15 日) 開始在中國銷售，最初的產品包括杏仁和多種維生素。

克羅格資訊長 Yael Cosset 在一份聲明中表示，「電子商務使克羅格能夠加速擴大，以接觸無實體店的地區和市場，而這將從中國開始。」

目前，中國地區零售市場的競爭如火如荼的展開，去年克羅格投入數十億資金營運資金，試圖亞馬遜 (AMZN-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等巨頭競爭。過去幾個月該公司致力於提升業務，包括在 5 月份收購英國網上超市 Ocado 的股份，購買餐具公司 Home Chef，並推出雜貨送貨服務 Kroger Ship。沃爾瑪與中國合作夥伴京東 (JD-US) 一起，正在和阿里巴巴廝殺爭奪在中國市場上的主導地位。

週二 (14 日) 在紐約證交所，克羅格股價收盤上漲 2.35% 至 30.45 美元。自從受到亞馬遜收購有機食品雜貨商 Whole Foods 拖累重挫之後，該股今年以來已經上漲了 11%。