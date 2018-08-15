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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧08月14日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2882B  國泰金乙特            2018      2199      91.77  
2542   興富發               12948     14327      90.37  
3494   誠研                   942      1194      78.89  
1704   榮化                   815      1136      71.74  
2520   冠德                  2205      3146      70.09  
1303   南亞                  4334      6267      69.16  
2402   毅嘉                   778      1147      67.83  
2801   彰銀                  2312      3541      65.29  
2881   富邦金                4084      6256      65.28  
3045   台灣大                1320      2033      64.93  
6239   力成                  1230      1908      64.47  
2856   元富證                1044      1635      63.85  
2022   聚亨                  2005      3146      63.73  
2356   英業達                2608      4138      63.03  
1722   台肥                   935      1520      61.51  
2475   華映                   999      1633      61.18  
1434   福懋                   652      1067      61.11  
1326   台化                  3306      5501      60.10  
3711   日月光投控            3245      5447      59.57  
3703   欣陸                   665      1122      59.27  
2605   新興                  1508      2545      59.25  
3036   文曄                  1668      2824      59.07  
2867   三商壽                1070      1815      58.95  
4904   遠傳                  1658      2821      58.77  
1305   華夏                  6992     11981      58.36  
00635U 元大S&P黃金            643      1109      57.98  
6202   盛群                   907      1569      57.81  
2891   中信金               12231     21169      57.78  
2809   京城銀                 994      1730      57.46  
2449   京元電子              4456      7756      57.45  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2542   興富發              -12793     14327     -89.29  
00673R 元大S&P原油反1        -878      1005     -87.36  
2610   華航                -13188     17008     -77.54  
2520   冠德                 -2376      3146     -75.52  
4904   遠傳                 -2074      2821     -73.52  
3702   大聯大               -3358      4775     -70.32  
2809   京城銀               -1187      1730     -68.61  
0061   元大寶滬深           -1703      2483     -68.59  
2449   京元電子             -5257      7756     -67.78  
1604   聲寶                 -1409      2105     -66.94  
2882B  國泰金乙特           -1466      2199     -66.67  
1704   榮化                  -753      1136     -66.29  
2881   富邦金               -4109      6256     -65.68  
2915   潤泰全               -1572      2407     -65.31  
2605   新興                 -1659      2545     -65.19  
5521   工信                 -2044      3144     -65.01  
1218   泰山                  -826      1278     -64.63  
2801   彰銀                 -2285      3541     -64.53  
2357   華碩                 -1727      2698     -64.01  
2856   元富證               -1045      1635     -63.91  
3056   總太                  -871      1386     -62.84  
2201   裕隆                 -1351      2150     -62.84  
0050   元大台灣50           -1409      2243     -62.82  
2402   毅嘉                  -703      1147     -61.29  
2303   聯電                -17369     28350     -61.27  
2022   聚亨                 -1926      3146     -61.22  
2475   華映                  -998      1633     -61.11  
1504   東元                 -1298      2129     -60.97  
6239   力成                 -1159      1908     -60.74  
3545   敦泰                 -1759      2926     -60.12  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
3494   誠研                     736      1194        61.64  
00635U 元大S&P黃金              608      1109        54.82  
2534   宏盛                    3045     10057        30.28  
00739  元大MSCI A股             417      1513        27.56  
00636  國泰中國A50             1142      4274        26.72  
2882B  國泰金乙特               552      2199        25.10  
1303   南亞                    1448      6267        23.11  
6141   柏承                    1423      6237        22.82  
1312   國喬                    5184     24127        21.49  
006206 元大上證50               260      1394        18.65  
00708L 元大S&P黃金正2           478      2606        18.34  
6202   盛群                     283      1569        18.04  
2891   中信金                  3755     21169        17.74  
2409   友達                    5645     35531        15.89  
2884   玉山金                  1991     12625        15.77  
8016   矽創                     180      1144        15.73  
00637L 元大滬深300正2         13117     85745        15.30  
1216   統一                    2696     19198        14.04  
3035   智原                     681      4977        13.68  
2376   技嘉                     670      5185        12.92  
3703   欣陸                     144      1122        12.83  
1904   正隆                     527      4250        12.40  
00672L 元大S&P原油正2           305      2582        11.81  
2356   英業達                   446      4138        10.78  
2002   中鋼                    2896     27906        10.38  
1326   台化                     567      5501        10.31  
5907   大洋-KY                  151      1564         9.65  
2867   三商壽                   163      1815         8.98  
2439   美律                     280      3202         8.74  
2330   台積電                  1510     17359         8.70  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00673R 元大S&P原油反1          -843      1005       -83.88  
0061   元大寶滬深             -1248      2483       -50.26  
0050   元大台灣50              -839      2243       -37.41  
00664R 國泰臺灣加權反1         -355      1300       -27.31  
00632R 元大台灣50反1          -8532     36463       -23.40  
2610   華航                   -3769     17008       -22.16  
3042   晶技                    -235      1177       -19.97  
8105   凌巨                    -211      1062       -19.87  
2903   遠百                    -319      1658       -19.24  
3702   大聯大                  -857      4775       -17.95  
2464   盟立                    -307      1715       -17.90  
00676R 富邦臺灣加權反1         -206      1190       -17.31  
00641R 富邦日本反1             -168      1015       -16.55  
006205 富邦上証                -435      2875       -15.13  
2886   兆豐金                 -2120     14254       -14.87  
4746   台耀                    -285      1926       -14.80  
4904   遠傳                    -416      2821       -14.75  
1707   葡萄王                  -206      1433       -14.38  
2614   東森                    -579      4221       -13.72  
1604   聲寶                    -280      2105       -13.30  
3231   緯創                   -1276      9619       -13.27  
2006   東和鋼鐵                -215      1662       -12.94  
2301   光寶科                  -971      7757       -12.52  
2357   華碩                    -317      2698       -11.75  
00677U 富邦VIX                -9032     78161       -11.56  
2317   鴻海                   -8447     74062       -11.41  
6116   彩晶                   -1287     11375       -11.31  
2809   京城銀                  -193      1730       -11.16  
5388   中磊                    -416      3823       -10.88  
5305   敦南                    -131      1209       -10.84  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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