[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧08月14日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2882B 國泰金乙特 2018 2199 91.77 2542 興富發 12948 14327 90.37 3494 誠研 942 1194 78.89 1704 榮化 815 1136 71.74 2520 冠德 2205 3146 70.09 1303 南亞 4334 6267 69.16 2402 毅嘉 778 1147 67.83 2801 彰銀 2312 3541 65.29 2881 富邦金 4084 6256 65.28 3045 台灣大 1320 2033 64.93 6239 力成 1230 1908 64.47 2856 元富證 1044 1635 63.85 2022 聚亨 2005 3146 63.73 2356 英業達 2608 4138 63.03 1722 台肥 935 1520 61.51 2475 華映 999 1633 61.18 1434 福懋 652 1067 61.11 1326 台化 3306 5501 60.10 3711 日月光投控 3245 5447 59.57 3703 欣陸 665 1122 59.27 2605 新興 1508 2545 59.25 3036 文曄 1668 2824 59.07 2867 三商壽 1070 1815 58.95 4904 遠傳 1658 2821 58.77 1305 華夏 6992 11981 58.36 00635U 元大S&P黃金 643 1109 57.98 6202 盛群 907 1569 57.81 2891 中信金 12231 21169 57.78 2809 京城銀 994 1730 57.46 2449 京元電子 4456 7756 57.45 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2542 興富發 -12793 14327 -89.29 00673R 元大S&P原油反1 -878 1005 -87.36 2610 華航 -13188 17008 -77.54 2520 冠德 -2376 3146 -75.52 4904 遠傳 -2074 2821 -73.52 3702 大聯大 -3358 4775 -70.32 2809 京城銀 -1187 1730 -68.61 0061 元大寶滬深 -1703 2483 -68.59 2449 京元電子 -5257 7756 -67.78 1604 聲寶 -1409 2105 -66.94 2882B 國泰金乙特 -1466 2199 -66.67 1704 榮化 -753 1136 -66.29 2881 富邦金 -4109 6256 -65.68 2915 潤泰全 -1572 2407 -65.31 2605 新興 -1659 2545 -65.19 5521 工信 -2044 3144 -65.01 1218 泰山 -826 1278 -64.63 2801 彰銀 -2285 3541 -64.53 2357 華碩 -1727 2698 -64.01 2856 元富證 -1045 1635 -63.91 3056 總太 -871 1386 -62.84 2201 裕隆 -1351 2150 -62.84 0050 元大台灣50 -1409 2243 -62.82 2402 毅嘉 -703 1147 -61.29 2303 聯電 -17369 28350 -61.27 2022 聚亨 -1926 3146 -61.22 2475 華映 -998 1633 -61.11 1504 東元 -1298 2129 -60.97 6239 力成 -1159 1908 -60.74 3545 敦泰 -1759 2926 -60.12 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 3494 誠研 736 1194 61.64 00635U 元大S&P黃金 608 1109 54.82 2534 宏盛 3045 10057 30.28 00739 元大MSCI A股 417 1513 27.56 00636 國泰中國A50 1142 4274 26.72 2882B 國泰金乙特 552 2199 25.10 1303 南亞 1448 6267 23.11 6141 柏承 1423 6237 22.82 1312 國喬 5184 24127 21.49 006206 元大上證50 260 1394 18.65 00708L 元大S&P黃金正2 478 2606 18.34 6202 盛群 283 1569 18.04 2891 中信金 3755 21169 17.74 2409 友達 5645 35531 15.89 2884 玉山金 1991 12625 15.77 8016 矽創 180 1144 15.73 00637L 元大滬深300正2 13117 85745 15.30 1216 統一 2696 19198 14.04 3035 智原 681 4977 13.68 2376 技嘉 670 5185 12.92 3703 欣陸 144 1122 12.83 1904 正隆 527 4250 12.40 00672L 元大S&P原油正2 305 2582 11.81 2356 英業達 446 4138 10.78 2002 中鋼 2896 27906 10.38 1326 台化 567 5501 10.31 5907 大洋-KY 151 1564 9.65 2867 三商壽 163 1815 8.98 2439 美律 280 3202 8.74 2330 台積電 1510 17359 8.70 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00673R 元大S&P原油反1 -843 1005 -83.88 0061 元大寶滬深 -1248 2483 -50.26 0050 元大台灣50 -839 2243 -37.41 00664R 國泰臺灣加權反1 -355 1300 -27.31 00632R 元大台灣50反1 -8532 36463 -23.40 2610 華航 -3769 17008 -22.16 3042 晶技 -235 1177 -19.97 8105 凌巨 -211 1062 -19.87 2903 遠百 -319 1658 -19.24 3702 大聯大 -857 4775 -17.95 2464 盟立 -307 1715 -17.90 00676R 富邦臺灣加權反1 -206 1190 -17.31 00641R 富邦日本反1 -168 1015 -16.55 006205 富邦上証 -435 2875 -15.13 2886 兆豐金 -2120 14254 -14.87 4746 台耀 -285 1926 -14.80 4904 遠傳 -416 2821 -14.75 1707 葡萄王 -206 1433 -14.38 2614 東森 -579 4221 -13.72 1604 聲寶 -280 2105 -13.30 3231 緯創 -1276 9619 -13.27 2006 東和鋼鐵 -215 1662 -12.94 2301 光寶科 -971 7757 -12.52 2357 華碩 -317 2698 -11.75 00677U 富邦VIX -9032 78161 -11.56 2317 鴻海 -8447 74062 -11.41 6116 彩晶 -1287 11375 -11.31 2809 京城銀 -193 1730 -11.16 5388 中磊 -416 3823 -10.88 5305 敦南 -131 1209 -10.84 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。