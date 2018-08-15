巴菲特持倉焦點：持續狂買蘋果 如期增持西南航空 加倉高盛減持富國

做了蘋果的第二大股東，巴菲特並不滿足，今年第第二季繼續加倉，對去年末的頭號重倉股、曾經的「心頭好」富國銀行進一步減持。

此外，波克夏在第二季還增加了對高盛集團、美國合眾銀行、達美航空公司和西南航空公司的投資。巴菲特的公司目前持有高盛 1320 萬股股票，截至 6 月底價值 29 億美元；第二季分別增持達美航空和西南航空 1010 萬股和 880 萬股。

蘋果成波克夏最大持倉

美東時間 8 月 14 日公布的遞交美國證監會 F13 報告顯示，今年第第二季，巴菲特領導的波克夏公司增持 1240 萬股蘋果股票，增幅 5.2%，共持約 2.52 億股，季末市值約 466 億美元。

這是今年巴菲特連續第二季增持蘋果，第一季波克夏增持蘋果 7420 萬股，使蘋果取代富國銀行，成為波克夏最大持倉。截至第一季末，波克夏累計持有約 2.4 億股蘋果股票，持股比例約 4.8%，已成為蘋果公司的第二大股東。

今年第二季，蘋果股價累漲逾 10%。本周二蘋果收報 209.75 美元，連續兩日創收盤最高紀錄，盤後進一步上漲，逼近 210 美元，較第二季末又漲逾 10%。

今年 5 月舉行的波克夏 2018 年股東大會上，巴菲特曾表示，蘋果公司有一些非常好的消費類產品，不管要不要買，蘋果股票都物有所值。對於蘋果今年 4 月宣布包括庫藏股在內的 1000 億美元規模資本返還計劃，他感到很高興。當時巴菲特說，波克夏持有 5% 的蘋果股票，也許以後持股比例會增加到 6%、7%。

不放棄富國 但連季減持

波克夏目前持有美國四大航空公司和七大銀行中的四家的主要股份。第二季，波克夏削減了美國航空公司，聯合大陸控股公司和富國銀行的股份，以避免持股超過 10％，巴菲特表示這是他不想跨越的門檻。

波克夏周一聲明中表示，「這些買賣決策並未反映我們的投資管理層對相關股票吸引力的看法，而是遵守持股不超過 10％的原則」，但是當時波克夏沒有披露具體的股權持倉的變化。

第二季波克夏減持富國銀行 450 萬股，減持股份數量為第一季減持規模 172 萬股的 2.6 倍，持倉降至約 4.52 億股，季末市值約 251 億美元。富國為其第二季末的第二大持倉。

今年第第二季，富國銀行股價累漲約 8%，本周二收漲 0.8%，收報 58.07 美元，較第二季末漲近 4%。

2016 年富國銀行被爆出虛開帳戶醜聞後，巴菲特曾表示，富國仍是有吸引力的長期投資，沒有打算大筆拋售，去年股東大會上，巴菲特又說，富國雖然犯下大錯還是一家了不起的公司。雖然有所減持，但到去年末，波克夏的富國銀行持倉市值仍達到 293 億美元，持股比例 9.9%。

今年股東大會上，面對在什麼情況下會退出對富國銀行投資的問題，巴菲特坦言，富國銀行的問題來自激勵機制。他的一些非常棒的投資，例如美國運通、GEICO 都曾面臨過很糟糕的問題，而後這些問題獲得了解決。所有大銀行都有這樣或那樣的問題，不認為富國銀行的問題比其他銀行更為嚴重。

加倉航空股

在波克夏的第二季前五大持倉之中，除了蘋果和富國銀行，波克夏對其他三大持倉均無變動，排在第三到第五位的卡夫亨氏、美國銀行和可口可樂分別持有 3.256 億股、6.79 億股和 4 億股，市值分別約為 205 億美元、191 億美元和 175 億美元。

其他主要持倉之中，金融機構里，雖然減持富國銀行，但第二季波克夏增持了美國合眾銀行（US Bancorp）985 萬股，增至 1.007 億股，持倉增長 11%，季末市值 50.4 億美元，同時增持紐約梅隆銀行 261 萬股至 6480 萬股，季末市值 34.9 億美元。

航空股同樣有買有拋，第二季波克夏增持達美航空（Delta Air）1010 萬股至 6370 萬股，增幅 19%，季末市值 31.5 億美元；增持西南航空 880 萬股，至 5650 萬股；同時減持了美國航空 130 萬股，持倉下降 2.8% 至 4470 萬股，季末市值約 17 億美元。

另外，第二季波克夏減持了 1100 萬股能源股 Phillips 66，減幅 24%，降至 3470 萬股，季末市值 39 億美元；同時增持以色列製藥商 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 的 ADR 271 萬股，增幅 6.7%，增至 4320 萬股，季末市值 10.5 億美元。