投資比特幣 巴菲特和摩根大通CEO：小心為妙

對於投資比特幣一事，「股神」巴菲特和摩根大通執行長 Jamie Dimon 一致認為，小心為妙。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週四晚間 8 點 57 分，比特幣上漲 0.72%，至 7710.92 美元；以太幣上漲 0.50%，至 610.8 美元；萊特幣上漲 0.12%，至 121.57 美元；瑞波幣上漲 1.39%，至 0.68 美元。

巴菲特並不看好加密貨幣前景，在 5 月的波克夏. 海瑟威股東大會上，他再度表達看衰比特幣的態度；巴菲特形容，比特幣就像「老鼠藥」，最終結果會很糟。

巴菲特說，當你購買比特幣或其他加密貨幣時，「它們不會生產任何東西，你只是不斷巴望著，其他傢伙花更多錢購買比特幣。」

巴菲特稱，這和買股票、債券或房地產，有本質上的差異，「當你這樣做 (購買比特幣) 時，你不是在投資，這是投機。」

巴菲特強調，作為投資人，你所購買的標的，必須具有「內在價值」(intrinsic value)。

Dimon 曾將比特幣形容為「騙局」，但他在 1 月接受媒體訪問時，對此表達後悔之意。

Dimon 說，區塊鏈是真實存在的技術，不過首次發行代幣 (ICO)，就必須以個別狀況來觀察。

巴菲特和 Dimon 今 (7) 日接受 CNBC 採訪時皆認為，關於投資比特幣一事，還是小心為妙。