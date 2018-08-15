【馮冠華專欄】港股氣氛低迷 騰訊業績左右後市去向

8 月 15 日推介：創科實業（669），其主要客戶公佈理想業績及上調 2018 預測。

1）昨天港股市況總結：雖然日、韓及台灣股市週二明顯反彈，A 股也在尾市收復大部分失地，但港股受舜宇（2382）、瑞聲（2018）、騰訊（700）、金山軟件（3888）、閲文（772）等高貝塔科技股拖累，再加上光大國際（257）在中午突如其來的大折讓供股，安踏（2020）績後受壓，恆指最多曾下跌約 414 點，收市前跌幅稍為收窄，最終恆指收報 27753 點，下跌 184 點並錄 3 連跌。大市成交按日上升約 23% 至 1024 億。滬深港通成交金額更大升約 51% 至 149 億；流向又轉為淨流出，金額高達 39.4 億（其中騰訊的淨流出高達 27.2 億）。



板塊方面，部分重創的教育股有反彈，公用及石油股也不俗，醫藥、內房、物菅及澳門博彩股則有沽壓。藍籌股 24 升 23 跌 1 持平。做空方面，佔大市成交回落至 13.7%，仍屬高水平。牛熊証街貨最新比重為 46:54，重貨區方面，熊証重貨區下移至 28050-28149，牛証重貨區在 27450-27549。

簡評：從前天的教育股至昨天的科技股，可得出一個結論是，市場對高估值股的態度是「零容忍」。舜宇業績失望而急挫是無可奈何，同業瑞聲遭拖累也可以理解，但昨午公佈業績優於市場預期的安踏、業績尚算及格的閲文，被納入 MSCI 的華虹（1347），以及昨天造好的兩隻藍籌新貴也同樣受沽壓，似乎是市場對高本益比公司的一次降級潮。高貝㙮的澳門博彩股也似被牽連。

醫藥和物管這些今年有不俗回報的板塊，可能是下一輪被開刀的對象，騰訊當然也是高危者。績前遭北水大額沽售，走勢上甚為不妙。翻查中央結算系統，北水在前天持有約 143.5m 騰訊，昨天估計沽出約 7.8m，佔總持貨量超過 5.4%！市場對騰訊第二季的業績本是無大期望，但筆者昨天看彭愽的分析員預測，現給予騰訊的 12 個月平均目標價仍高企於 $507.8，範圍由 $480-$560 不等；看來無論騰訊的業績是甚麼，分析員集體下調目標價是勢在必行，若屬實則市場氣氛或再受影響。



金融市場變化一日千里，執筆時見土耳其里拉急彈，畢竟港股三日已下跌八百多點，慘況有如香港等同伊斯坦堡（一笑）。行內也常笑言現今的恆指是騰指，所以騰訊業績後的走勢，將決定港股短期是否見底。

2）美股市況總結：受惠於土耳其里拉反彈及美企業績帶動，美股三大指數週二全面向上，道指與標指同樣結束四連跌；當中道指報升 112 點或 0.45%，標指和納指則分別上升 0.64% 及 0.65%。美滙指數創出新的逾一年高位，觸及 96.79，尾段報 96.68，升 0.38%。紐約期油跌 0.2%。避險升温，十年期國債債息最新為 2.9%。港股 ADR 上升 12 點，相當於恆指 27764 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報） ：

東陽光藥 (1558）- 公布向黑石基金特殊目的實體，發行 4 億美元的 H 股可轉換債券，年利率 3 厘。每股轉換價 38 元，較昨天收市價 36.3 元，溢價約 4.7%。若悉數行使轉換，將發行約 8263.16 萬股，佔該公司經擴大後已發行股本約 15.46%。

創興銀行（1111）- 宣佈獲廣州地鐵以 10 億元認購 7,012.6 萬股，佔 8 月 14 日已發行股份總數之約 10.75%；每股認購價為 14.26 元；較前收市價每股 14.56 元折讓約 2%。同時，該行亦建議以 2 供 1 股方式，按每股 14.26 元的認購價發行最多 3.61 億股供股股份，藉此供股籌集最少約 30 億港元（假設僅越秀金融控股參與供股），最多 51.2 億元（假設供股股份均獲認購），而廣州地鐵亦有權參與是次供股。

創科（669）的主要客戶，美國最大家居裝修用品零售商家得寶 (Home Depot)，公布第二季業績，受惠季節性商品需求回升，盈利 35.06 億元 (美元 ‧ 下同)，按年增 31.21%，每股盈利 3.05 元，兩者均較市場預期為高。公司同時上調 2018 財年指引。

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