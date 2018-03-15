受監管的交易所競爭加劇：Cboe計劃推出更多數位貨幣衍生品

摘要：在周三的美國期貨行業會議上，芝加哥期權交易所 Cboe 的總裁和 CEO 都表示，將推出比特幣之外的數位貨幣衍生品，未來會提供包含多種數位貨幣的組合包。為 Cboe 比特幣期貨提供定價基準的 Gemini 交易所也表示，會新增上線其他幣種供交易，方便為 Cboe 提供報價。

去年 12 月搶先一步推出比特幣期貨，並受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的主流平台：芝加哥期權交易所（Cboe）野心很大，據稱要推出更多的數位貨幣衍生品。

Cboe 與 Gemini 平台：將拓展上線更多數位貨幣

據彭博社報導，美國期貨業協會周三在佛羅里達州舉行會議，Cboe 總裁兼首席營運官 Cris Concannon 表示，數位貨幣會長久存在下去，願景是提供一套包含多種數位貨幣的衍生品組合包。

Cboe 首席執行官 Ed Tilly 也在會上發言稱，將取決於客戶需求和與監管層的溝通推出更多衍生品，形式可能是相關的 ETN（交易所可交易票據）和基金，但沒具體闡述將擴展至哪些數位貨幣。

Cboe 的比特幣期貨合約 XBT 採用現金結算，價格基於 Gemini 交易所的比特幣美元拍賣價格。

從理論上說，Cboe 若想將衍生品從比特幣拓展開來，需要 Gemini 交易所提供相應的多幣種報價，目前該交易所只提供比特幣和以太幣的交易。不過 Gemini 交易所創始人、曾與祖克柏在法庭上爭奪 Facebook 創始權的 Winklevoss 兄弟上周（3 月 8 日）也表示，該平台希望提供更多數位貨幣交易。

兄弟之一的 Tyler Winklevoss 表示，額外的幣種候選對象「顯然會來自中本聰家族」，即比特幣現金和萊特幣。彭博分析稱，如果 Gemini 增加了這兩個幣種，將與美國主流數位貨幣平台 CoinDesk 提供的交易服務一樣。從以往經驗看，增加交易幣種會抬升相應數位貨幣的價格。

兩兄弟稱，在與 Cboe 簽署獨家基價數據供應協議時，就包含了未來擴大授權範圍的可能，即可以獨家增加其他數位貨幣的拍賣報價作為 Cboe 基準。這也代表，Cboe 如果想現在就動手推出比特幣之外的衍生品合約，可直接從市值排名第二大的以太幣入手。

被 Cboe「搶跑」的 CME 和那斯達克更為謹慎

有趣的是，同樣推出了比特幣期貨的芝加哥商品交易所（CME）與 Cboe 態度形成對立。華爾街見聞曾提到，CME 早在去年 10 月就放出「預告」推出比特幣期貨，但在去年 12 月 1 日 CFTC 剛亮出審查通過的綠燈後，Cboe「搶跑」成功，比 CME 提前一周推出了比特幣期貨。

CME 首席執行官 Terry Duffy 曾在 2 月 2 日接受採訪時表示，不打算很快推出比特幣之外的數位貨幣期貨，因為該市場兩極分化嚴重，且無法預知未來走向。CME 需要學習更多才能下結論，否則擔心不負責任地貿然前進，反而有損公司商譽。

CME 首席營運官 Julie Holzrichter 也在本周三的同場會議中稱，作為一個主流交易所，有時候需要承擔風險，但還是希望採取謹慎的態度對待數位貨幣期貨，也希望比特幣能被監管。如果推出其他幣種的衍生品，將對槓桿水平有很嚴格的限制，並要求更高額的保證金帳戶。

接受 CFTC 監管的第三大主流交易所：那斯達克（其他兩家為 Cboe 和 CME）也在今年表示考慮推出比特幣期貨，但希望推出「有別於現有產品」的期貨合約。其首席執行官 Adena Friedman 在周三的行業會議上重申了這一論調。

她還重點讚揚了澳洲證券交易所 ASX 對區塊鏈技術的應用。ASX 計劃使用由大摩銀行家 Blythe Masters 初創 Digital Asset Holdings 公司設計的系統，來處理交易之後的結算和清算工作。這似乎暗示，那斯達克對區塊鏈技術的應用更為看重，指明未來衍生品的設計方向。

彭博社統計發現，Cboe 的每手比特幣期貨包含 1 枚比特幣，CME 的每手合約包含 5 枚比特幣，這導致 Cboe 比特幣期貨的交易量更高，在 1 月最後一周較 CME 期貨交易量高出 7.5 倍。而 Cboe 推出新的數位貨幣衍生品在基建上也準備就緒，2 月 25 日完成了系統升級，開始使用去年購於美國第三大證券交易所 Bats 全球市場的交易軟體。這一升級被視為擴大衍生品種類的前提。

周三收盤顯示，兩種比特幣期貨集體跌逾 8%。CME 比特幣期貨 BTC 4 月合約收跌 795 美元或約 8.77%，報 8275 美元；CBOE 比特幣期貨 XBT 4 月合約收跌 838.89 美元或逾 9.24%，報 8236.11 美元。CME 5 月合約收跌約 7.76%，報 8285 美元；CBOE 5 月合約收跌逾 9.32%，報 8270 美元，6 月合約收跌逾 9.15%，報 8290 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』