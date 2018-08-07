巴菲特持有現金不斷增加 投資人的一項重要指標

根據 MarketWatch 分析報導，伯克夏海瑟威公司的最新財報顯示，該公司手頭上持有大量現金。

AJ Bell 公司分析師穆得 (Russ Mould) 警告，這可能是多頭市場的警訊，也是該公司董事長巴菲特已難以出手投資的證據。

「儘管第二季已投入股市 120 億美元 (主要係投資蘋果)，但伯克夏海瑟威公司持有的現金仍進一步上升至 1296 億美元，並創新高點。這顯示投資大師巴菲特在美國 -- 甚至全球 -- 股市，已難找到投資價值，」穆得週一在提供給客戶的報告中說道。



他說：「有件事投資人得好好考慮，主要指數，如 S&P 500 與 FTSE-100，辛辛苦苦重新登上今年初所創的歷史高點，却隨即又告回檔。」

同時，投資人也得注意，有關企業併購一事，巴菲特也保持觀望。穆得提到巴菲特在 2 月致股東的年度公開信上，對此事發出的警告：目前已沒有多少企業，能以合理的價格併購。

然而，Moody’s Analytics 公司的研究顯示，今年上半年，全球企業併購的金額竄升到了 2.6 兆美元，僅略低於 2007 年所創記錄高點。

穆得說：「當投資人情緒高漲，當企業主管認為他們的股價已高，值得接受併購 (其實對賣方與投資人未必是好事)，此時併購的高點便可能出現了。」

他指出，伯克夏海瑟威公司持有的現金於 1998-99 年 -- 即網路泡沫破滅前 -- 明顯增加，而後於 2005 至 2007 年再度增加 -- 當時股市也再度變成了泡沫。而巴菲特則趁著股市大跌後，分別於 2000 至 2003 年，及 2007 年與 2009 年，以低價買進資產。

伯克夏公司這次現金增加，時間正值這波多頭市場創下最長記錄僅三週之後。