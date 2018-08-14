能源盤後─油價看跌情緒連5週 OPEC增產與美元走強 油價以小跌作收 

由於交易商面臨石油輸出國組織 OPEC 的產量增加與美元走強，週一 (13 日) 油價在大跌幅後最後以小跌作收。

布蘭特原油期貨收高 0.01 美元，或 0.01% 至每桶 72.82 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.43 美元，或 0.64% 至每桶 67.20 美元。

美國汽油期貨價格收低 1.20% 至每加侖 2.015 美元。

天然氣收低 0.014 美元，或 0.48% 至每一千立方英尺 2.930 美元。

最近幾週因沙烏地阿拉伯和其他大型生產商的增量減輕了供應面的擔憂，使布蘭特與 WTI 這兩個原油基準指數從 2018 年的高點後，已下跌了約 9%。

週一油價在開盤​​前一天走高，盤中大跌，尾盤收復最後以小跌作收。

數據週一顯示，儘管 OPEC 的領導者沙國的產量小幅下滑，OPEC 整體的原油產量在 7 月份略有上升。

OPEC 數據顯示，上個月整體產量增加了 41000 桶，平均每天增加 3232 萬桶。 增產主要來自於科威特、奈及利亞、阿聯酋、和伊拉克。

然而，OPEC 表示，根據二手消息來源，7 月份沙國原油產量每天減少近 53000 桶。 沙國向 OPEC 公布的官方數據顯示每日下降 20 萬桶，上個月產量達 1029 萬桶，擴大了王國官方生產數據與外部機構提供的數據之間的差異。

投資者觀望著伊朗經濟制裁、土耳其經濟、全球貿易的緊張局勢，使需求有降低的可能，並繼續推動美元走強。美元走強使得以美元計價的商品對海外買家來說更加昂貴。

國際能源署 IEA 週五 (10 日) 將全球石油需求增長預測上調 110,000 桶至 2019 年的每日 150 萬桶。

分析師們正在展望這週三 (15 日) 即將公布的美國庫存週數數據，以了解國內產量的趨勢。而強勁的美國供應量應能繼續壓低油價。

在期貨方面，根據商品期貨交易委員會 CFTC 週五 (10 日) 晚些時候公布的數據，對沖基金和其他投機性投資者在 8 月 7 日結束的一週內已連續第 5 週的減少了對油價上漲的淨投注，似乎打賭油價下跌的趨勢。投機者在今年初時，將看漲押注推至創紀錄的水平。

瑞穗證美國期貨部門主管 Bob Yawger 表示，看跌情緒開始滲透原油市場。