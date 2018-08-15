加密貨幣市場風雨飄搖 以太坊創辦人：去年的飆漲就是泡沫

加密貨幣市場在 2018 年跌得一塌糊塗，即使數度試圖爬起，但均維持不久，近日又朝今年的低點回測。以太坊共同創辦人、區塊鏈公司 ConsenSys 執行長 Joseph Lubin 認為，這說明去年的飆漲就是投機造成的泡沫。

加密貨幣龍頭比特幣 2017 年飆升超過 1000%，如果不進場交易，似乎就失去大賺一筆的好機會。CryptoCompare 共同創辦人 Charles Hayter 表示，人們期待 2018 年大行情持續，散戶們紛紛進場，大家都想，「如果你能賺錢那麼為什麼我不能呢？」

飆漲後目標價愈喊愈高

許多分析師開始大膽地開出目標價，更添多頭信心。Fundstrat Global Advisors 合夥人 Tom Lee 是著名的早期數位貨幣分析師，他喊出年底前 2.5 萬美元的價位，成為重要的參考。

以多頭來說，他的看法還算保守。Draper Associates 的 Tim Draper 相信，到 2022 年，比特幣價格可達 25 萬美元。避險基金經理 Marc Lasry 近日指出，在主流採用的幫助下，比特幣的交易價格可能高達 4 萬美元，更別提 John McAfee 極為大膽的 100 萬美元目標價。

相反地，今年以來，主要加密貨幣今年以來都出現至少腰斬的跌勢。CoinMarketCap 數據顯示，1 月 7 日，加密貨幣總市值達到 8290 億美元歷史高點。但在 8 個多月之後，市值已經跌破 2000 億美元，損失超過 6000 億美元。

加密貨幣今年表現 (圖表取自 Market Watch)

接受程度未達預期

多種原因，讓市場完全與樂觀想法背道而馳。首先，監管單位並未如這些人預期，快速接受加密貨幣，即使只把它們做為資產。美國證交所 (SEC) 駁回比特幣 ETF 的申請，就是其中一項重要打擊。

部分經濟學家及分析師則認為，加密貨幣原本就是大泡沫，大跌一點都不奇怪。以太坊共同創辦人 Lubin 雖然認可區塊鏈及加密貨幣的未來，但對於去年的價格飆升，他認為根本就是泡沫。

Lubin 表示，加密貨幣已有 6 次泡沫，一次比一次漲得凶，每次都令人感到驚訝，推升交易量。但最後回頭來看時，會認為這只是圖表上的小點罷了。

近期價格料難有起色

那麼，加密貨幣就此進入熊市嗎？

Morgan Creek Digital Assets 創辦人 Anthony Pompliano 認為，考慮到過往的波動性，當前的價格起伏不是什麼新鮮事。自 2012 年以來，比特幣就已經歷 13 次跌幅超過 30%，以及 3 次跌幅破 50% 的行情。

Investing.com 分析師 Clement Thibault 相信，展望未來，預計在有意義的反彈出現前，比特幣和其他加密貨幣價格還會繼續下挫。