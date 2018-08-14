賣壓湧出！比特弊多頭疾呼：比特幣真正價值將及時到來

比特幣今 (14 日) 日一度破 6000，來到 5926.21 美元，接近今年的最低點 5785，比特弊多頭分析師表示，即使目前投資者呈現恐慌性拋售狀態，但比特幣真正價值也將及時到來。

今 (14 日) 日比特幣盤中摜破 6000，來到 5926.21 美元，接近今年 6 月 18 日觸及最低點 5785 美元。所有其他加密貨幣紛紛走跌，乙太幣下跌 7.46% 來到 265.11 美元；XRP 下滑 4.90% 至 0.26 美元。

今日比特幣盤中摜破 6000，來到 5926.21 美元。

加密貨幣投資策略師 Meltem Demirors 昨 (13 日) 日受訪時表示，即使目前加密貨幣投資者因下跌走勢受到驚嚇，比特幣真正價值也將及時到來。

Demirors 解釋，比特幣目前狀況難以確定，但是就像早期的網路股票一樣，改變傳統規範的新技術需要很長的時間才真正被世人接受，真正牽引比特幣的動能將會及時出現。

目前市場悲觀的情緒在於受到比特幣 ETF 的影響，數位貨幣比較網站 CryptoCompare 創辦人兼執行長 Charles Hayter 表示，加密貨幣呈現走跌趨勢是因為，受到投資公司 VanEck 和金融服務公司 Solid X 推出的比特幣 ETF 遭美國證交所 (SEC) 推遲造成。

Hayter 將目前比特幣拋售現象定義為「延遲 ETF 後座力帶來的動量拋售」以及「市場處於低迷的狀態」。

技術面來看，網站 ethereumworldnews 作家 Rachel Lee 發文預告，比特幣目前仍處於短期下行趨勢。下圖呈現「帶量向上」或「帶量向下」突破或跌破三角形的型態軌跡。收盤超過 6,500 美元區域能證實上行突破和潛在逆轉，而收盤低於 6,300 美元就可能預示下跌趨勢將恢復。

圖

比特幣除了上月 25 日曾一口氣漲破 8400 美元，創 5 月新高之外，目前幾乎呈現穩定下滑的狀態。

許多人希望比特幣成為避險資產，但土耳其里拉慘跌，資金並未流入比特幣市場。

受到山寨幣和其他加密貨幣價格暴跌影響，比特幣近期恢復了市場主導地位，但仍比去年的歷史高價 19783 低了 70%。