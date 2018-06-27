鈊象動能俏獲利持穩 法人估今年EPS至少14元

鈊象 (3293-TW) 從 2016 年起，已連續 2 年賺超過 1 個股本，展望今年，法人指出，鈊象積極開發娛樂機台與兒童機台市場，有利分散營運風險，而線上遊戲以休閒博弈為主，營收與獲利成長較緩但相對穩定，授權遊戲 IP 將成今年潛在成長動能，後市獲利可期，預期今年全年每股稅後純益至少 14 元。

遊戲機台部分，法人指出，鈊象老虎機台受到各國政經情勢影響，出貨量較難掌握，但鈊象積極開發娛樂機台與兒童機台市場，持續推出鎧甲勇士與 VR 賽車等新產品，拓展銷售地區，有利分散營運風險，雖然商用機台訂單能見度較低，但鈊象已與全球各地代理商合作數十年以上，對市場需求仍有一定掌握度。

線上遊戲方面，法人表示，鈊象遊戲組合以休閒博奕類為主，營收與獲利成長較緩但相對穩定，目前台灣休閒娛樂類手遊排行榜前 10 名中，鈊象就包辦 4 款。

鈊象第 2 季已洽談 4 款手遊，授權中國與東南亞市場，第 4 季可望有明顯的營收貢獻，法人認為，此為鈊象今年潛在成長動能，雖短期內營收貢獻有限，但長期來看，在人流持續穩定成長下，營收可望逐漸成長，且由於授權金利潤極高，有助推升獲利成長。

鈊象在歷經 4 至 5 年的調整期後，已從 2016 年開始回到穩定獲利軌道，連續 2 年賺超過 1 個股本。法人認為，鈊象今年獲利仍能保持穩定水準，全年營收上看 33 億元，每股稅後純益預估至少 14 元。