〈造紙法說〉永豐餘上半年純益年增2成 下半年專注揚州廠營運改善

永豐餘 (1907-TW) 今 (14) 日舉行法說會，產品線價量齊揚，上半年歸屬母公司稅後純益 5.47 億元，年增 20.5%，每股純益為 0.33 元。展望第三季，發言人殷國堂表示，兩岸工紙紙價受原物料上漲及環保標準提高影響，成本大幅上揚，將專注揚州廠的營運改善。

因國際漿紙市場需求穩健，產品線價量齊揚，永豐餘旗下工紙紙器事業群於 6 月增持南越合資公司 willpower，持有股權已過半，自第二季起，南越營收計入合併報表：整體永豐餘今 (2018) 年第二季合併營收為 190.36 億元，創歷史新高，季增 6.8%，年增 20.2%，歸屬母公司稅後純益為 4.37 億元，季增 296.2%，但年減 12.5%，每股稅後純益 0.26 元，較去年同期 0.3 元衰退。

永豐餘今年上半年營收 368.55 億，年增 17.6%，毛利率 15.09%，年減 3.4 個百分點，營益率 3%，年減 1.6 個百分點，歸屬母公司稅後純益 5.47 億元，年增 20.5%，每股純益 0.33 元，優於去年上半年的 0.27 元。

展望第三季，殷國堂表示，漿紙事業群下半年將適度地調整產銷，精進產品品質，提升產品競爭力；第三季部分生產線也將進行例行歲修，以迎接年底傳統旺季；工紙紙器事業群下半年市場變數多，兩岸工紙紙價受到原物料上漲及環保標準提高的影響，成本大幅上揚，將專注揚州廠的營運改善。

消費品事業群部分，殷國堂表示，將在大陸市場推廣新產品環保秸稈衛生紙，採用永豐餘獨家 nPulp 技術，以秸稈為原料，純天然無化學添加。環保衛生紙漿使用麥稈漿和竹漿，不砍一棵樹，兼顧環境保護和健康安心。

殷國堂進一步指出，近期國際經濟局勢波動、國際貿易紛爭頻仍，成為影響原物料上漲及匯率市場波動等諸多不確定的因素，永豐餘將持續關注市場變化，適時調整並落實經營策略，以降低外在情勢對公司整體營運的影響。