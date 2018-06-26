鈊象4款遊戲授權海外 《三國戰紀》Q4攻陸享授權金

遊戲股股王鈊象 (3293) 董事長李柯柱於股東會後指出，公司近年調整產品線，將原本遊戲切入更多市場，估計全年有 4 款遊戲授權海外，以東南亞市場為主，其中《三國戰紀》第二代授權給大陸歡動遊戲開發，預計第四季在陸上市，鈊象可望享授權金及營運分潤，估計年底時海外市場比重可望占行動遊戲的 50%。法人估，鈊象今年營運持續向上，營收年增兩位數，每股盈餘 13-14 元，甚至有機會上看 15 元。李柯柱表示，鈊象每年維持一個股本的獲利，今年也可望持續，尤其商用機東南亞市場預期 6 月後逐步加溫，第三季將推出新版彩票機產品，對下半年業績挹注，行動遊戲也啟動海外授權，估全年營收將有兩位數成長。



遊戲機台部分，第二季受大陸市場去化庫存及馬來西亞大選干擾，市場需求不明顯，預估單季營收會下滑，但第三季大陸市場存貨去化好轉，東南亞市場回歸正常需求，且第三季將推出新版彩票機產品，對下半年業績挹注。



手機遊戲部分，去年有發發發遊戲高基期，但公司自製遊戲表現亮眼，使得第二季營收僅較去年同期略減。李柯柱指出，除原有自製產品金好運、金猴爺、明星三缺一及滿貫大亨等 APP 外，第二季已洽談 4 款手機遊戲分別授權大陸及東南亞市場，其中《三國戰紀》第二代授權給大陸歡動遊戲開發，預計第四季在陸上市，鈊象可望享授權金及營運分潤，這將是鈊象首度成功打入大陸市場的一款遊戲。



李柯柱指出，去年商用及手機分別占營收比重為 35 比 65，估計今年手機比重可達 70%，其中約三分之一在海外市場，隨多款遊戲進軍海外，估計今年底海外比重可拉升至 50%。



鈊象前 5 月每股盈餘 5.35 元，法人預估，6 月營收與 5 月相當，今年可望逐季成長，全年每股盈餘 13-14 元，樂觀上看 15 元。



鈊象也積極增加研發人才，去年上半年到目前增加 6% 人力在遊戲開發，目前員工接近 900 位。