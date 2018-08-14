〈土耳其貨幣危機〉全球貨幣競貶 法人：可善用美元避險策略

美國貿易保護主義和強勢美元環境，推升美元指數突破 1 年以來新高，全球債券投資人面臨較高的匯率波動風險，對此，法人表示，建議採取投資組合美元避險的操作策略，來降低來自全球各國貨幣升貶引發匯率波動，對投資報酬的影響。

自川普開打貿易戰和課徵關稅以來，市場對經濟成長和全球貿易前景疑慮持續上升，各國貨幣普遍對美元貶值，日本和歐洲央行均於上周會後的鴿派言論，也進一步推升美元上漲。

此外，金磚四國貨幣今年以來貶值約 5-11% 左右，亞洲貨幣受人民幣拖累也出現競貶情況，已開發國家貨幣如英鎊、歐元、澳幣以及瑞士法郎也貶值約 2-5% 。

施羅德投信表示，中國由於直接受到美國貿易戰的影響，人民幣面臨較大的貶值壓力，其中由於川普推減稅政策吸引製造業和資金回流美國，加上中國經濟出現降溫，預期成長可能趨緩，外國投資資金也從中國轉為流出，市場也預期人民幣貶值，將能抵銷部份美國課徵關稅的衝擊，這些因素使得人民幣近 3 個月內貶值超過 7%，亞洲主要國家貨幣也因此競相貶值。

另一方面，土耳其因為油價上漲、經常帳惡化、通膨快速上揚，加上部份政府閣員被美國繼出制裁，土耳其里拉加速貶值。

整體來看，全球貨幣競貶情形下，投資人面臨較高的匯率波動風險，對此，施羅德投信建議，可採取投資組合美元避險的操作策略，來降低來自全球各國貨幣升貶對投資報酬造成的影響。