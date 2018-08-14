出售RHW股權大進補 晶華H1獲利年增逾六成 EPS 6.21元

晶華 (2707) 第二季獲利大進補，在認列子公司 Regent Hospitality Worldwide(RHW)51% 股權交易案挹注下，出售利益共計為 3.68 億元，再加上日幣及美元升值，帶動匯兌利益增加，因而推升上半年獲利年增逾六成。晶華第二季淨利達 5.68 億元，年增 125%，單季 EPS 4.48 元，較去年同期增加 2.49 元；上半年淨利 7.89 億元，年增逾六成，EPS 6.21 元，則較去年同期增加 2.38 元。



RHW 為晶華子公司 Regent Global 與英國洲際酒店合資成立，負責經營台灣地區以外的麗晶酒店海外業務。日前晶華宣布以 3955 萬美元出售 RHW51% 股權及部分子公司股權予英國洲際酒店，此交易案於 6 月底完成移轉，第二季認列實際出售利益為 3.68 億元。