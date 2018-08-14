鴻海Q2獲利低預期 外資調降目標價 維持持有評等

鴻海 (2317-TW) 第二季財報出爐，獲利指標三率三降，稅後純益創近 5 年來單季新低，外資也略為下調目標價至 82 元，不過對於下半年營收動能仍看好，預期仍可望有亮眼的年增率，重申持有 (Hold) 評等。鴻海今日受財報利空影響，早盤股價仍下挫逾 3.5%，最低來到 80.8 元。

外資指出，鴻海第二季每股純益 1.01 元低於市場預期，但鴻海本業獲利能力沒有問題，主要是受子公司表現拖累影響，干擾毛利率，另外鴻海業外還要認列美元債匯損，同步拖累上半年表現。

隨著 iPhone 新機上市，外資認為，鴻海第三季營收展望仍佳，且去年下半年 iPhone X 銷售不如預期，今年下半年營收成長幅度將可以期待，預期表現不會太差。

今年下半年蘋果將推 6.5 吋和 5.8 吋 OLED 版 iPhone、以及 6.1 吋 LCD 版 iPhone，外資推測，鴻海拿下全部 5.8 吋 OLED 版新機訂單、6.5 吋 OLED 版也有 8 成、6.1 吋版則約 3 成，將是下半年主要營運成長動能。

鴻海第二季稅後純益 174.9 億元，創近 5 年單季新低，季減 27.4%、年減 2.2%，每股純益 1.01 元；累計上半年稅後純益 415.71 億元，年減 9.72%，每股稅後純益 2.4 元。