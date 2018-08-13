〈每日外資外匯觀點〉避險情緒主導推升美元創新高、里拉暴貶拖累歐元今年很不妙

周一亞洲盤土耳其里拉持續暴跌 10%，澳盛銀行 (ANZ) 亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，不僅引發市場對新興市場的擔憂，也引發了對歐洲銀行可能被波及的擔憂，尤其是歐元說美元跌破 1.15 支撐價位，這些均拖累亞洲貨幣走低。

而美元指數受到上週五 CPI 數據公布超出預期的影響，創下 96.47 的新高，荷蘭國際集團 (ING) 表示，有望促使美國聯準會堅定今年底前再升息兩次的步伐，周一隨著土耳其和其他新興市場貨幣的崩跌，激勵作為避險貨幣的美元進一步走高。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

澳洲聯邦銀行策略師 Richard Grace 指出，目前美元指數仍有進一步攀升的空間，受惠於美國經濟強勁，美國在全球貿易緊張局勢下拋出的較多籌碼，以及市場對升息的預期，都讓美元指數具有上漲的動能。

歐元跌破 1.15 今年走勢很不妙

三菱日聯金融集團 (MUFG) 分析師表示，由於市場擔心土耳其里拉暴跌對歐洲銀行業的影響，目前歐元兌美元再已跌破破關鍵支撐位 1.15；豐業銀行和大華銀行的外匯策略師也預期，週一進一步跌破 1.1448 後，意味著歐元今年的走勢將持續疲軟。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

避險情緒再次主導推升美元

德國商業銀行外匯策略師 Antje Praefcke 指出，目前避險情緒再次主導匯市，使得新興市場貨幣承受壓力，同時推動避險美元和瑞郎升值。

荷蘭合作銀行匯市策略師 Viraj Patel 表示，土耳其政府若無有效措施解決惡性通膨，里拉很可能將持續貶勢，並連累歐元也很難避免受到波及。