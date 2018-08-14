比索貶至歷史新低 阿根廷央行急升息500個基點

土耳其的貨幣危機蔓延至其他新興市場，在阿根廷比索貶至歷史新低水平後，阿根廷央行在週一 (13 日) 無預警宣布將 7 天 Leliq 利率上調 500 個基點至 45%，藉此阻貶比索與控制通膨，該行表示此利率將至少維持至 10 月。

週一稍早，受到土耳其貨幣危機與政府腐敗醜聞影響，阿根廷比索貶至歷史新低，一度貶值達約 2.5%，至 1 美元兌換 30.2973 比索。投資者拋售新興市場貨幣，湧入美元尋求避險資產，導致美元走升比索走跌。

美元兌阿根廷比索走勢

阿根廷央行宣布將 Leliq 利率從 40% 調升至 45%，但穩定阿根廷比索走勢的力道有限，14 日上午稍微回升至 1 美元兌 29.9280 比索。今年以來，阿根廷比索已貶值超過 35%，在新興市場貨幣中，下跌慘況僅次於土耳其里拉。



阿根廷央行升息另一個主要目標為控制通膨，2017 年阿根廷通膨攀升高達 25%，該行對經濟學家的調查預測顯示，今年通膨率可能飆升至 32%，使阿根廷恐陷入比預期更久的經濟衰退，並威脅現任總統 Mauricio Macri 的連任之路。

此外，阿根廷財政部發表聲明指出，考慮到比索的流動性，已指示該國央行停止每日進行的美元拍賣。

另一方面，經濟學家認為，其他新興市場國家較不可能實施無預警升息的政策，如墨西哥或南非，Capital Economics 的拉丁美洲經濟學家 Edward Glossop 指出，「歷史表明，這種情緒導致的拋售潮通常是短暫的」。

Glossop 在報告中寫道：「阿根廷為少數有著與土耳其相似脆弱性的新興市場國家，需要高水平的高實際利率，才能將通膨率從目前 30% 左右水平拉低，但這似乎是土耳其央行願意實行的政策。」

Brown Brothers Harriman 的新興市場負責人 Win Thin 認為，相較於土耳其不願意升息的行為，阿根廷正在做對的事情，在比索跌至歷史新低點後，阿根廷央行採取積極的行為捍衛貨幣。

美元兌土耳其里拉 14 日上午走升 0.53%，報 6.9283。