昱泉美男系列參展2018漫博台灣電玩電競Gamers Con大展

昱泉 (6169) 攜產品參加本次的漫畫博覽會與電玩、電競大展，分別以《美男革命》和《美男戰國》日本戀愛遊戲參展。此外，昱泉積極發展美術代工，2017 年成立美術代工子公司創點及今年初成立蘇州創點，今年不排除擴充至百位員工，其中台北創點目前訂單滿載，也與美國大廠手遊及家用組機遊戲洽談訂單中，下半年可望簽約，對昱泉的美術業務是一大肯定，有利後續接單。昱泉指出，女性戀愛遊戲《美男革命》和《美男戰國》為日本戀愛遊戲知名廠商 CYBIRD 所開發的兩款熱門產品，交由昱泉委託 iSweety 艾思維特團隊營運操作，這次將現身參展 2018 漫博、台灣電玩電競 Gamers Con 大展集結漫畫博覽會與電玩、電競多展合一的年度盛會。



為迎接中文版兩週年的《美男戰國》，以及才上線半年，人氣火熱無法擋的《美男革命》在本次的展出中，配合原廠 CYBIRD 所精心策劃的「Ikemen Series World Tour 2018」年度巡迴展，其中在台灣站的參展主題，將於 8 月 16 日至 20 日同步展出，並販售本次巡迴展的限量專屬主題周邊商品。