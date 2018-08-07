昱泉看好遊戲美術製作 成立創點數位搶代工訂單

昱泉 (6169) 總經理洪英超於上海電玩展中指出，看好遊戲美術製作市場，公司成立持股 100% 的美術代工子公司創點數位及蘇州創點，台北創點數位已與美國大廠手遊及家用組機遊戲洽談訂單中，順利的話，下半年可望簽約，至於蘇州創點則主要承接大陸遊戲美術代工訂單。昱泉為老字號遊戲公司，是台灣目前少數仍堅持以自製研發為主的遊戲公司，過去曾產出不少知名遊戲如《流星蝴蝶劍 Online》、《笑傲江湖 Online》等。昱泉近年來積極調整體質有成，2018 年以泛娛樂為核心策略，同步推出遊戲、電競、直播、泛娛樂等四大平台，擴大變現力道。



在遊戲上，這次在上海電玩展中首度曝光自製的 2018 年度手遊鉅作《Project AURORA》，洪英超指出，昱泉計畫打造這款 IP，未來也會有小說或是漫畫，順利的話，第四季完成、明年上架推出。洪英超進一步指出，這款遊戲包括中國及東南亞都有興趣，已積極來洽談授權。



電競部分，營收來源主要是純授權及廣告收入，今年可貢獻獲利，目前授權對象包括雅虎及電信業，也有授權後製公司做成節目，主要以內容為主。上半年授權金收入高，廣告還要加強，但估計下半年廣告業務會上升，預期電競業務今年廣告跟授權金比重各半。



洪英超指出，昱泉繼首波與授權轉播合作夥伴【King Kong 金剛直播】已順利完成 2018 LMS 春季聯賽後，第一季同步尋找轉播授權夥伴【Yahoo TV】(Yahoo 奇摩電競頻道)，為 2018 LMS 夏季賽及英雄聯盟世界大賽進行轉播合作，雙方已完成合作轉授權之商務合約，除賽事轉播外，其中還包括廣告業務等合作項目，未來也會朝向後製、電競花絮等節目方式。



昱泉也積極發展美術代工，2017 年成立美術代工子公司創點及今年初成立蘇州創點，兩岸美術員工約 70-80 位，今年不排除擴充至百位員工。蘇州創點目前員工約 20 位，資本額為 400 萬人民幣，以承接大陸美術代工訂單；台北創點資本額為新台幣 1000 萬，承接歐美、日及台灣訂單，目前訂單滿載，也與美國大廠手遊及家用組機遊戲洽談訂單中，順利的話，下半年可望簽約，對昱泉的美術業務是一大肯定，有利後續接單。



洪英超指出，台北創點目前手上已經滿單，上半年小量認列營收，預期今年創點就可以獲利。

