〈ChinaJoy〉智冠、昱泉等19家台廠參展 搶中國遊戲市場商機

中國電玩界盛事 ChinaJoy 將於明 (3) 日起在上海登場，台灣遊戲業者今年已為連續第 7 年以台灣館形式參與，包括昱泉 (6169-TW)、宇峻奧汀 (3546-TW)、弘煜科 (6482-TW) 等遊戲廠都將參展，智冠 (5478-TW) 董事長王俊博也將親自率軍，以佔地數十坪的獨立場館參展，共同搶食中國遊戲市場龐大商機。

台灣遊戲業者今年已為連續第 7 年以台灣館形式參展，今年台灣館共有 18 家遊戲業者參與，國內上櫃遊戲公司包括昱泉、宇峻奧汀、弘煜科等，遊戲大廠智冠則是一如往例不參加台灣館，大手筆籌設佔地數十坪的獨立場館。

除上市櫃公司外，新創團隊與獨立遊戲開發團隊等也積極組隊前往，包括大躍科技、創點數位概念、遼馬數位科技、形之遊創意科技、卡夫特多媒體開發社、奕虎科技、競鋒國際、阿爾特遊戲、夢工坊遊戲、樂旗數位、九藏喵窩、光穹遊戲、量素科技、獨角獸娛樂、Oh!WHATif 等。

與往年相同，智冠今年將由集團董事長王俊博親自率軍參展，將主打智冠成功的整合行銷推廣經驗與通路、金流資源，包括「MyCard」點數服務、「免費 MyCard」行動紅利 APP、「免費 MyCard 互動娛樂城」互動式影音廣告平台等多元支付渠道等，也將展示數位廣告投放資源，協助遊戲公司做更多推廣與代操，會是將來新的業務著力點，此外，智冠也將在展中針對 2 款新手遊進行合作商談。

昱泉今年將在 ChinaJoy 上端出從未對外釋出的年度最新力作 《Project AURORA (名稱暫定)》 其最新遊戲畫面與特色玩法，現場也開放部分內容體驗並供試玩，該款手遊為昱泉團隊自製研發的二次元風格手遊鉅作，結合許多台灣本地漫畫家與小說家共同參與專案研發後所誕生，預計下半年就會推出。