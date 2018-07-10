麗清6月及Q2營收創同期新高 打入三立車燈供應鏈 Q3淡季不淡

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清科技 (3346) 自結 6 月合併營收為 3.75 億元，分別較上月及去年同期成長 24.15% 及 66.6%；累計第二季合併營收為 10.24 億元，較去年同期成長 36.23%，單月、單季營收表現皆改寫歷史同期新高記錄。麗清表示，受惠華域視覺科技、長城汽車、大茂偉瑞柯等主要客戶持續加大 LED 車燈模組產品備貨力道，帶動整體出貨量隨著新車導入 LED 車燈從高級車款往一般房車滲透率而同步擴大，不畏第二季受到清明連假、中國五一長假致使工作天數較少、以及匯率因素干擾等影響，逆勢繳出 6 月及第二季整體營收締造同期新高的重要關鍵。



麗清指出，為積極加速車頭燈 / 霧燈滲透率表現、以及因應下半年華域視覺科技、大茂偉瑞柯等主要客戶新訂單需求，第二季持續加大新舊產品汰換進度，第二季車頭燈 / 霧燈整體銷售表現仍較去年同期明顯成長，雖短期恐些許影響營運表現，但效益逐步顯現，新舊產品調整進入尾聲，下半年新款訂單陸續量產出貨，將挹注業績增。



根據國外研究機構 Technavio 最新的市場研究報告顯示，全球汽車 LED 照明市場從 2018 年起至 2022 年將以年複合成長率 21% 成長，其中，亞太地區的市場份額將超過 50%，其主要是提供駕駛額外的安全性及舒適性，因此在各品牌車廠積極導入先進駕駛輔助系統 (ADAS)、主動頭燈轉向照明系統(AFS) 等技術進程下，具有行車安全、最佳能見度等功用的 LED 車燈正是目前汽車產業趨勢研發重心所導入產品之一，亦凸顯 LED 車燈龐大的市場商機。



麗清強調，雖然第三季為品牌車廠暑休傳統淡季，目前已順利打入三立車燈之汽車供應鏈，以及配合華域集團客戶之訂單需求，亦啟動武漢相關擴產計畫，並且持續致力於導入自動化設備、產線製程優化、產品結構調整等重要策略，以期三管齊下能挹注整體毛利率及獲利表現。

