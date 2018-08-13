中國影視公司攜手抗天價片酬 設人民幣5000億元天花板

中國長期以來被詬病已久的演員天價片酬問題，這回因范冰冰「陰陽合約」事件浮上檯面後，本周末先由中國三大平台與六大影視公司發表聯合聲明，宣示單一演員最高片酬不得超過人民幣 5000 萬元，接下華誼兄弟等 400 家影視企業同樣發表聲明遏制天價片酬，今 (13) 日相關類股漲跌互見。

目前中國影視公司開始展開具體行動，抵制高片酬現象。8 月 11 日上午，優酷、愛奇藝、騰訊三大影視平台聯合六大影視製作公司發表聲明，強調未來每位演員電視劇每集最高片酬不超過人民幣 100 萬元，電視劇總片酬不得超過人民幣 5000 萬元，首度明度演員最高片酬上限。

一天後，以華誼兄弟為會長單位的 400 多家橫店影視產業協會也加入遏制天價片酬的行列，聯合聲明中指出將貫徹中國官方先前規範，將抵制天價片酬、陰陽合約、逃漏稅等。和范冰冰事件有關的兩家公司中，今早華誼兄弟股價小跌開出，跌幅一度逾 2%；唐德影視小跌開出，隨後翻紅小漲。

《證券時報》報導，長久以來，中國明星的天價酬勞，一直是中國內容製作的最大成本之一。有數據顯示，部分中國演員的片酬甚至佔電視劇全部成本的 50-80%。這回影視業藉著陰陽合約事件，訂出人民幣 5000 萬的片酬天花板，主要是根據中國官方今年 6 月印發的通知，演員總片酬不得超過製作總成本的 40%，主要演員片酬不得超過總片酬的 70%。

只不過，這次的公開聲明並不具有法律約束力和執行力，具體成效為何，外界都在等著看。有業內人士指出，有些影視公司給明星的酬勞不一定是片酬，也可能是股權、房產等同價值的物品，若未來抵制高片酬成了行政手段，影視公司可能會以這種方式規避。

更有業內人士指出，雖然影視公司都不希望演員片酬收得太高，會壓縮成本中其他項目的費用，但影視公司並未結成聯盟，都是競爭關係，若高片酬明星被其他競爭對手搶走去拍其他電視劇，可能會影響公司收益。

目前影視公司製作電視劇，通常會在開拍前就找到電視台或影片網站等買方，至於這些買方判斷是否購劇的關鍵考量之一，就是劇中是否有可帶來大量流量的明星。目前在中國片酬一集超過人民幣 100 萬的都是一線明星，大約不超過 50 人，包括孫儷、周迅、霍建華、鍾漢良、倪妮、陳坤等。