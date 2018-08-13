投資界老手：五大指標來看美股多頭來臨？

投資界老手 Jack Ablin 接受 CNBC 節目採訪時提出五大指標認為股市將獲得更利多的可能性，這五大指標分別是：價值、經濟背景、流動性、市場心理和市場動能。

Cresset Wealth Advisors 投資總監 Jack Ablin 接受媒體採訪時列出了五大指標看好美股後市，這五大指標是他十年前就延用至今，他表示：這些指標將支撐美股飆高創紀錄，也帶來了整體市場最積極的一年。

第一指標為價值

年初至今，S&P 500 平均指數僅上漲近 6%。

就歷史的角度來看，美股價格目前非常昂貴，但從預估本益比來切入，股價就相對便宜。Ablin 表示，今年到目前為止，S&P 500 平均指數僅上漲近 6%，但盈餘增長了 26%。

第二指標為經濟背景

Ablin 認為經濟數據優於預期，美國第二季 GDP 季增年率超過 4%，這是投資者考慮留在股市的重要原因之ㄧ。甚至在市場周期、零售業與就業市場上看到了積極的數據，這樣的經濟背景讓投資人願意冒險。

第三指標為流動性

這裡所言的流動性，是指企業借貸、支出與投資的金額，綜觀近期財報狀況，Ablin 認為資金流動性游刃有餘，投資人又回到輕鬆賺錢的狀態中。

他認為流動性代表市場問題早期的預警跡象，2008 年金融危機爆發之前，流動性指標持續四個季度出現負值。

第四指標為市場心理

一般來說，一般投資人通常有期望越大、失望也越大的心理變化。Ablin 表示，以過去經驗來說，當投資者對市場過於樂觀的態度，常常容易導致失望。然而，目前情況並非如此，目前美股牛熊指數是出現多空分歧，且些微偏向看跌狀態。

第五指標為市場動能

儘管土耳其地緣政治風險、貿易戰和升息可能會引發市場恐慌，但利多的勢頭能讓投資者有信心投在市場，Ablin 認為，目前美股指數仍處於攀高階段，並沒有跌至 200 日平均線以下，即使今年有還有 2 到 3 次下跌的可能，市場動能訊號顯示持股仍是看漲的。