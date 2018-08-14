美股盤中─土耳其危機持續 股市溫和下跌

美國股市週一中場溫和走低。土耳其金融危機惡化，為股市帶來壓力。

台北時間 00:01

道瓊工業平均指數下跌 105.61 點或 0.42% 至 25207.53。

Nasdaq 指數下跌 3.81 點或 0.04% 至 7835.30。

S&P 500 指數下跌 7.77 點或 0.26% 至 2825.51。

分析師說，由中國至歐洲，股市全面走低。美國股市早場小幅上揚，顯示市場認為可以度過難關。但投資人可能沒有想到這種情況的可能利空。

土耳其里拉上週五短暫大跌逾 20%，今日再創新低點，而後反彈。

上週，美國與土耳其之間的緊張升高。土耳其代表團自華盛頓反國後，對囚禁美國牧師 Andrew Brunson 一事，沒有明顯進展。Brunson 遭控於 2016 年支持一個有意進行政變的團體。

土耳其央行週一試圖安撫投資人，表示將儘可能提供流動性給銀行業者。央行並說將密切注意此一情況。土耳其經濟近來受到壓力，因為 7 月通貨膨脹上升達 16%，大幅高於央行的 5% 目標。

分析師說，土耳其的問題很大，需要特殊的安排，才能避免危機。目前階段，是外匯危機，可能演變成信用危機。土耳其企業的美元債務沉重，央行的外匯儲備却是所有新興市場中最低。各種利空同時湧現。