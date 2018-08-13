全球股市動盪黃金還是不漲 分析師：都怪美元太強

全球股匯動盪時，往往是黃金的好日子。不過近期土耳其里拉的狂貶，只是讓美元更強勢，黃金反而未見避險的需求，週一 (13 日) 價格小幅下挫。

亞洲時間週一下午時段，現貨黃金下挫 0.2%，報每盎司 1208.50 美元，徘徊在 17 個月低點附近，美國黃金期貨下挫 0.3%，至每盎司 1215.7 美元。

美元兌全球主要貨幣走高，美元指數週一上漲 0.09% 至 96.28，相對來看，歐元則滑落至 2017 年 7 月以來最低。

香港瑞銀財富管理公司 (UBS Wealth Management)Dominic Schnider 表示，在美元強勢走高的環境下，金價表現掙扎。不過全球股市正受到負面影響，也使金價有足夠的支撐。

目前全球股匯的焦點，都放在土耳其里拉的暴跌。Capital Economics 首席全球經濟學家 Andrew Kenningham 表示，由 5 月開始里拉的貶勢，似乎肯定會重創土耳其的經濟，並可能引發銀行業的危機。

為緩解投資人的擔憂，土耳其官方表示，已起草一份經濟行動計畫，並會自週一上午開始必要的措施，以穩住匯率。不過財政部長 Berat Albayrak 並未詳細說明將採取的措施。

其他消息方面，世界黃金協會 (WGC) 主席 David Harquail 表示，中國的黃金需求正在上升，他估計黃金消費將繼續成長，並以珠寶形式，購買全球約 30% 的黃金。

世界黃金協會還說，全球黃金需求今年第 2 季年減 4%，投資用途下降 9%，不過中國黃金消費量年增 7%。