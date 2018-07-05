為何貿易緊張金價卻不漲？CME經濟學家：通膨是關鍵

中美兩大國正處貿易戰爆發的邊緣，但避險工具黃金卻依然死氣沉沉。芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 首席經濟學家認為，對通膨加劇的擔憂是主要的原因。

週三為美國國慶，美國市場沒有太大變化，許多投資人關注節後的動態，特別是週五，這天是美國政府對進口中國商品徵收 340 億美元關稅的最後期限，中國政府打算同一天報復。如果照此進行，相當貿易戰正式交鋒。

通常地緣政治威脅、國際緊張局勢加劇，是黃金價格上衝的良好時機，但黃金卻持續低迷，徘徊於今年以來的低水位。

黃金日線走勢圖 (近一年以來表現)

CME Group 首席經濟學家 Blu Putnam 在週三的報告中指出，黃金沒有從貿易緊張中獲益，原因是通膨上升。

Putnam 指出，如果核心通膨遠高於 Fed 的目標值 2% 以上，那麼 Fed 勢必升息。黃金不會產生任何利率收益，而 Fed 持續升息的話，押注黃金自然較為不利。

實際上，自從 Fed 6 月政策會議之後，金價就明顯進行下修。Fed 在這個月不但升息 1 碼，還釋放今年再升息 2 次的信號。不斷上升的利率導致實際利率提高。美國財政部數據顯示，10 年期美國國債的實質利率為 83 個基點，較年初上揚了 20%。

瑞銀財富管理 (UBS Wealth Management) 大宗商品主管 Wayne Gordon 則認為，金價儘管近期疲弱，但長期看來仍相當吸引人。

他表示，黃金走弱的一大原因是美元的強勢，但美元預計將失去動力，人們會重新回到風險資產。這種情況當然不會推漲金價，但是卻會讓美元升值受阻，有助支撐黃金價格。

若展望明年局勢，今年 Fed 預計完成大部分的升息，所以實際匯率接下來可能再次回落，這種情況下黃金價格應會走高。