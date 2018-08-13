美對伊朗經濟原油制裁 意外傷到印度？

由於將原油轉化為燃料的利潤增加一倍以上，國有企業印度石油公司 (IOCL-IN) 的季度利潤增長了 50%。

印度石油公司週六 (12 日) 在一份文件中稱，截至 6 月 30 日的季度淨收入從去年同期的 455 億盧比攀升至 683 億盧比 (約 9.92 億美元)。相比之下，較分析師預估的 533 億盧比多出了許多。營收同樣也成長了 16% 至 1.5 兆盧比。

印度石油公司股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

印度石油公司為印度最大的煉油商，隨著國內石油消費量的增長、汽車銷量激增、和經濟活動增加，6 月份石油消費量連續第 10 個月的擴大。

因美國總統川普對伊朗的經濟制裁重啟，總部位於孟買的印度石油公司目前也在鎖定未來的供應，並表示本月簽署了一份招標案，在 11 月至 1 月期間購買美國石油。

較 4 月每日約 63 萬桶伊朗原油進口相比，印度的 7 月伊朗原油進口大幅成長至 78 萬桶，似乎將在制裁日前大量進口。

據了解，目前伊朗原油的出口至歐盟佔比約 20%、中國約 26%、印度約 23%、南韓 11%、日本 5%、土耳其 7%。其中歐盟的主要買主為法國、希臘、義大力、及西班牙。

印度石油公司本季度每桶原油的收益為 10.21 美元，與去年同期的 4.32 美元高出了許多。

較弱的盧比也有所幫助，因為煉油廠的產品主要以美元計價，但報告的是以盧比作收。截至 6 月份的一個季度裡，盧比平均兌 1 美元約 67.06，比一年前下降 4%。

全球基準布蘭特原油在截至 6 月份的季度平均每桶約 75 美元，高於去年同期的每桶約 51 美元。