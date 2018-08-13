歐股盤中─憂土耳其爆金融危機 泛歐 Stoxx 600觸及3週低點

土耳其里拉崩跌，投資人擔憂，情勢恐進一步惡化為金融危機；今 (13) 日歐股早盤，主要指數走跌，泛歐 Stoxx 600 指數觸及 3 週低點。

台北時間週一下午 5 點 34 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.40%，德國 DAX 指數下跌 0.57%，法國 CAC 40 指數下跌 0.29%，英國 FTSE 指數下跌 0.53%。

週一早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走跌，醫療保健類股表現最差。

農化業者孟山都 (Monsanto)，因未於除草劑 Roundup 上，標示其可能致癌，遭法院判決須賠償 2 億 9000 萬美元，該消息使近期併購孟山都的德國製藥公司拜耳(Bayer) 股價重挫逾 10%。

受罷工事件影響，法航總公司法荷航空集團 (Air France-KLM) 股價下挫近 4%。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

美國總統川普上週下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍，里拉兌美元跌勢因此加劇；但土耳其總統 Tayyip Erdogan 不甘示弱，並稱在這場經濟戰中，土耳其不會輸。

市場憂心，土耳其恐引爆金融危機；諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 示警，若土耳其未能妥善因應，亞洲金融風暴恐重演。