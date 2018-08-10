三星Note 9問世 希望吸引iPhone使用者 扭轉令人失望的銷售

三星公司推出售價 1000 美元的新款手機 Galaxy Note 9，希望能吸引 iPhone 使用者，以扭轉慘淡的銷售。

Galaxy Note 9 擁有最大型之一的螢幕及內部儲存空間，還有最高之一的售價，以符合高階特色。

該南韓電子大廠著眼於高階使用者，更想吸引蘋果 iPhone X 的消費者。

該手機將有兩種不同款式，一種內部儲存空間為 128GB，另一種為 512GB，為 iPhone X 儲存空間的二倍大。儲存空間較小者售價自 999.99 美元起，較大者售價為 1249.99 美元，較最貴版本的 iPhone X 還高。

Note 9 具有 6.4 寸螢幕，為市場最大型之一的螢幕，還配有三星的 S Pen 筆，供塗寫或記筆記。

三星推出此款手機，時間正值該公司行動部門表現不佳之時。三星第二季營運獲利下降，面對的競爭亦增加，尤其中國的 Android 系統對手華為。論市值，華為近來已變成全球第二大智慧手機製造商，超越了蘋果。

以銷售量而言，Note 系列手機從來就不大，但因利潤較高，仍為三星的重點項目。

Counterpoint 研究機構估計，全球有逾一億名三星旗艦機的使用者，如 Galaxy S9 或 S8。三星就是想說服這些使用者升級至新款手機 Note 9。