安森美、索尼助攻 勝麗H1每股賺5.16元 擴建第三條產線因應需求

車用 CMOS 影像感測器 (CIS) 封裝測試廠勝麗 (6238) 受惠於安森美 (ON Semi) 與索尼 (Sony) 需求強勁，不單今年第二季營收創下單季歷史新高，今年上半年每股稅後淨利為 5.16 元，較去年同期增長 23.5%，後續展望亦樂觀，公司正積極擴建第三條產線。勝麗今年六月合併營收 1.93 億元，較去年同期增加 8.6%。受惠於上半年車用 CIS 封測訂單維持高檔，勝麗第二季單季自結合併營收 5.95 億元，創下勝麗 CIS 封測業務歷年各季度合併營收之歷史新高，較去年同期增加 10.9%；此外，第二季單季自結合併營業利益與稅前淨利皆較去年同期分別增加 22.4% 及 51.8%。



另外，勝麗今年上半年累計自結合併營收達 11.67 億元，較去年同期 10.37 億元成長 12.5%，出貨量也較去年同期大幅增加，主要集中在市場需求強勁的高毛利車用產品與安控產品，其中車用產品不論營收及出貨量比重皆超過公司整體的六成以上。今年上半年累計自結營業利益達 2.72 億元，較去年同期大幅成長 28.7%；累計稅前淨利 2.96 億元，較去年同期大幅成長 23%；上半年自結每股稅後淨利為 5.16 元，較去年同期增長 23.5%。



勝麗今年持續受惠於大客戶安森美的釋單外，勝麗自 2015 年獲得索尼大廠的青睞，今年上半年來自索尼的封測代工訂單已穩定放量，成為勝麗第二大客戶。展望下半年車用 CIS 元件市場需求仍強勁，勝麗今年營運表現將優於去年。勝麗目前正積極規畫於第三季擴增生產線，以期滿足大廠客戶的需求。