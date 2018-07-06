車用需求發威 勝麗Q2每股純益3.15元 今年整體表現將優去年

封測廠勝麗國際 (6238-TW) 今(6)日公布 6 月營收，達 1.93 億元，年增 8.6%，第 2 季營收為 5.95 億元，季增 4%，年增 10.8%，單季每股純益為 3.15 元，上半年已達 5.16 元；展望下半年，勝麗預期，車用感測 (CIS) 元件市場需求仍強，今年營運表現將優於去年，法人估全年每股純益將優於 11 元。

勝麗第 2 季營收達 5.95 億元，季增 4%，年增 10.8%，其中第 2 季車用需求發威，車用感測 (CIS) 封測訂單維持高檔，推升營收表現，CIS 營收也創單季新高紀錄。

勝麗今年上半年合併營收達 11.67 億，較去年同期 10.37 億成長 12.5%，出貨也較去年同期增加，主要集中市場需求強勁的高毛利車用與安控產品，其中車用產品不論營收、出貨比重，皆超過公司整體 6 成以上，上半年營業利益 2.72 億元，較去年同期大幅成長 28.7%，稅前盈餘為 2.96 億元，較去年同期大幅成長 23%，每股純益 5.16 元，較去年同期增長 23.5%。

勝麗強調，今年持續受惠大客戶安森美 (ON Semi) 釋單，勝麗 2015 年獲得索尼 (Sony) 大廠青睞，今年上半年來自索尼封測代工訂單穩定放量，成為第二大客戶。

展望下半年，勝麗預期，車用 CIS 元件市場需求仍強勁，今年營運表現將優於去年。勝麗目前正積極規劃於第三季擴增生產線，以期滿足大廠客戶的需求。