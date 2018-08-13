土耳其風暴 港股今或低開200點 28000點大關危機四伏

上週五土耳其貨幣里拉單日曾急挫近 25%，引發全球投資者憂慮金融危機，令主要股市齊挫，美元走高，令美股三大指數全線走弱，當中道指跌 196 點或 0.8%。港股美國預託證券 (ADR) 幾乎全面下挫，只有匯控 (0005-HK) 漲 0.32%，騰訊 (0700-HK) 跌 0.2%，市場預料按比例計今 (13) 日恒指或低開近 200 點，28000 點大關危機四伏。

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，市場近年已經歷多次類似土耳其的風波，好像阿根廷的金融市場也出現不確定性，但觀乎歐洲及土耳其股市，市場的恐慌似乎不大，唯一的隱憂是美匯續強勢，將壓抑港股走勢。

永豐金融資產管理董事總經理涂國彬亦說，地緣政治風險近期有所增加，例如中美貿易戰上，雙方都不肯讓步，並且互徵關稅。美國又同時制裁俄羅斯、伊朗及土耳其，關係相當緊張，與美國有矛盾的國家，股匯皆普遍受壓，這便是近日土耳其貨幣急跌的主因。

面對這樣的不確定性，他相信投資者會繼續選擇離場觀望。涂國彬認為，港股目前沒法逆轉弱勢，29000 點阻力不易突破，呼籲股民不要因上週的反彈就轉為樂觀。

「股王」騰訊 (0700-HK) 本週三 (15 日) 騰訊公佈業績，將會對港股短期走勢有極大的影響，涂國彬預料，由於美國科技股普遍向好，料騰訊在港幣 350 元水平應有一定支撐。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑的分析，預計騰訊中期業績對大市影響不大，投資者普遍已有心理預期；雖然市場普遍對其遊戲業務收入有擔憂，但估計騰訊的業績不會差過預期很多，也不會好過預期很多，因此料股王不會對大市造成甚麼影響。

上週五收盤後恒指公司公布季檢結果，東亞銀行 (0023-HK) 意外出局，溫傑預計在 4 隻變動的恒指成分股中，東亞銀行的股價表現今天受影響最大。不過，東亞銀行近幾個月股價已持續探底，或與市場不看好其業績及營運前景有關，上週五明顯下跌，收盤跌 2.6%，報港幣 30.25 元，因此今天跌幅或有限，但估計仍會跌破港幣 30 元，創超過 1 年低位。

他表示，這次季的變動股份均佔比率很低，且要等到 9 月 10 日才會實施，因此對整體大盤影響不大。