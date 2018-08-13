〈分析〉土耳其危機擴散有限 新興市場資產拋售為暫時性？

土耳其里拉崩盤，該國的貨幣危機使新興市場資產遭拋售，全球股匯市受影響，但經濟學家與策略師認為，土耳其面臨著特定性的危機，對新興市場與全球市場的影響將不會持續太久。

在受美國制裁以及政策錯誤之下，土耳其里拉近幾日暴跌 20% 以上，導致週一 (13 日) 新興市場貨幣波動攀升並走跌，連帶影響全球股市，如日股、中國股市與歐洲股市。

然而，法國東方匯理銀行的資深新興市場策略師 Guillaume Tresca 認為，土耳其蔓延至新興市場的風暴會是暫時性的，因土耳其正承受許多嚴重問題，如經常性帳戶赤字與政治因素，這些問題使土耳其變得「獨特」，其他新興市場國家所面臨的經濟問題並沒如此巨大。

德意志銀行的經濟學家 Torsten Sløk 指出，相較於其他新興市場國家，土耳其顯得較脆弱。從外債、經常性帳戶赤字與貨幣貶值面向來看，土耳其皆處於艱困處境。

外債

儘管近年來，新興市場的槓桿率有所增加，但土耳其以外幣計價的債務仍高於大多數的新興市場國家，當里拉下跌的時候，償還外幣計價債務變得更加負擔。

土耳其外債問題

經常性帳戶赤字

土耳其的經常性帳戶赤字問題字也較其他新興市場國家嚴重，面臨此問題的國家包括南非和阿根廷，中國則從經常性帳戶盈餘轉為赤字。南非蘭特在 13 日一度閃崩超過 5%，阿根廷比索則是今天以來表現第二差的貨幣，土耳其里拉為最差。

土耳其的經常性帳戶赤字問題嚴重 (藍線)

貨幣貶值

由於美元持續走強，今年大多數貨幣對美元皆呈現走貶情況，但土耳其里拉暴跌情況最為嚴重。截至 13 日下午 4 時許，土耳其里拉兌美元重挫 7.10%，暫報 1 美元兌 6.8579 土耳其里拉，今年已走跌超過 40%。

土耳其里拉今年以來對美元的跌幅

土耳其在 MSCI 新興市場指數佔比有限

對於大多數投資 MSCI 新興市場指數的投資者來說，土耳其的貨幣危機對他們的影響其實有限，土耳其公司在該指數的佔比不到 1%，並在持續萎縮中，該指數超過 30% 的佔比為中資企業。

土耳其在 MSCI 新興市場指數佔比持續走低

因此，土耳其的危機，對於新興市場資產影響將有限，MSCI 新興市場指數 10 日下跌 1.51% 至 1062.37 點。

MSCI 新興市場指數走勢

Brown Brothers Harriman＆Co 的策略師 Win Thin 表示，土耳其的貨幣危機將成為教科書的例子，顯示政策錯誤將如何驅使該國陷入債務和流動性危機。依照目前事情發展情況，市場需要做好土耳其經濟將承受重擊的準備，以外幣計價的企業債恐出現違約潮，且銀行有破產的可能性。