不懂經濟 偏下指導棋 土耳其總統成了罪魁禍首

根據 CNBC 分析報導，土耳其里拉跌跌不休，壓力已經蔓延到了其他新興市場與歐洲的銀行體系。

土耳其總統艾爾多安 (Recep Tayyip Erdogan) 指責里拉下挫，是因有人圖謀對土耳其不利，他並駁斥土國經濟陷人困境的說法。然而，摩根大通資產管理公司的分析師指出，金融情況惡化，投資人信心動搖，經濟管理不當，及美國的關稅威脅，讓土耳其陷人了嚴重風暴。

近幾年，土耳其是全球成長最快速的經濟體之一，去年表現更勝過中國與印度。2018 年第二季，土耳其國內生產毛額 (GDP) 成長了 7.2%。

然而，分析師說，土耳其經濟擴張靠的是外幣債務。在全球金融危機後，各國央行無不設法吸引外資，刺激其經濟。然而，土耳其銀行與企業却是增加以美元計價的債務。

該債務使得土耳其出現了財政與經常帳雙赤字。財政赤字係指政府支出超過收入，經常帳赤字則係指土耳其買進的商品與勞務超過銷售。

根據國際貨幣基金 (IMF) 估計，土耳其目前的外幣債務已超過 GDP 的 50%。

CreditSights 研究公司分析師布瑞格 (Richard Briggs) 指出，當情況不利時，土耳其已沒有足夠的外匯儲備拯救其經濟。

土耳其的非里拉計價短期債務達 1810 億美元，相形之下，其外匯儲備明顯偏低。此外，土耳其的外幣大多係由銀行持有，其客戶可抽回該資金。

這意味當里拉下跌時，土耳其無法買回其貨幣，阻止其進一步下跌。若此一情況惡化，土耳其就必需尋求其他方式，取得融資，包括可能由國際貨幣基金 (IMF) 紓困。

許多分析師認為，若土耳其央行能獨立自主，土國或許不會陷入目前的困境。

土耳其經濟近來過熱，7 月通貨膨脹高達 16%，大幅高於央行的 5% 目標。若央行能升息，當有助阻止其消費者物價大幅上漲。升息亦可增加外國投資人對里拉的需求，以購買土耳其資產。如此亦可推升里拉，讓進口物價較為低廉，還可降低償還外債的負擔。

但是土國總統艾爾多安却說，他支持低利率，以持續推升經濟成長。專家說，他對土國央行的影響力，創傷了投資人的信心。

布瑞格在發布的報告中寫道：艾爾多安持續以經濟成長與低利率為重，只會擴大目前的危機，並無法讓經濟恢復平衡。他依舊在位，市場對他又缺少信心，這是一種危險的交互情況。