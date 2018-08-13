印度盧比貶至歷史新低 印度央行進場干預維穩

土耳其里拉今年已重貶 40% 以上，市場擔憂此貨幣危機將蔓延至其他新興市場經濟體，週一 (13 日) 新興市場匯市一片悽慘，印尼盧比跌至近 3 年新低，印度盧比則貶至歷史新低，迫使印度央行進場干預維持貨幣穩定性。

由於美國總統川普決定對土耳其實施制裁，並於 10 日宣布對土耳其的鋁出口產品課徵 20 % 關稅、鋼鐵產品課徵 50% 高額關稅，導致土耳其里拉近日以來狂瀉 26% 以上。

13 日早盤，匯價一路貶至 1 美元兌 7.24 里拉的歷史新低，土耳其央行立即宣布實施資本管制，令里拉回升至 6.90 左右水平，但該國的貨幣危機已在匯市釀成一波風暴，新興市場貨幣與歐元受拖累而下跌，避險資產日圓與美元則走升。

土耳其里拉走勢

印尼盧比走貶 1.45% 至近 3 年新低，匯價暫報 1 美元兌 14615，印度盧比則一度下跌 1.13 至歷史新低 1 美元兌 69.6138 印度盧比，下午 2 時許稍微回升至 69.475。貨幣走弱亦使該國債券價格下跌，10 年期印度公債殖利率從 7.75% 攀升至 7.80%。

美元兌印度盧比走勢

《路透社》報導，兩位貨幣交易員指出，因印度盧比急貶，印度央行 (RBI) 進場干預，但干預程度不是很大。印度國營銀行一名資深外匯交易員指出，「驅使新興市場資產走跌的力量非常巨大，因此沒有必要使用大量資金維護盧比走勢」。

該名交易員表示，盧比的下一個支撐點將為 69.80。HDFC Bank 的資深經濟學家 Tushar Arora 認為，盧比的公允價值應該落在 73 至 74 之間。

除了土耳其所帶來的影響之外，印度穩定增長的貿易赤字、短期債務的累積以及潛在的全球貿易戰危機，皆使市場對印度盧比產生擔憂。印度政府將於今日收盤後，公布 7 月的消費者物價指數。