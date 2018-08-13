德國經濟部長：川普發動的貿易戰 正摧毀全球經濟成長

德國經濟部長 Peter Altmaier 週日接受媒體採訪時批評，美國總統川普對中國及土耳其的制裁及貿易關稅等措施，正在打擊全球經濟成長。而歐洲在伊朗問題上，也絕不會屈服於美國壓力。

Altmaier 對《週日畫報》表示：「這場貿易戰正在放緩及摧毀經濟增長，並產生新的不確定因素。過去已經顯示，在貿易戰中，消費者因為產品變得更加昂貴而受害。」

Altmaier 贊揚川普與歐盟主席容克 (Jean-Claude Juncker) 上個月達成的貿易協議，表示這挽救了數十萬個德國及歐洲的工作機會。他說，這像是在撞上前幾公尺才急轉彎，如果演變成全球貿易戰，將沒有贏家。

美國對伊朗的制裁於上週一生效，歐洲企業與伊朗的貿易關係也受影響。Altmaier 說：「我們不會讓美國來決定我們能和誰做生意，因此我們將遵守維也納核子協議，來阻止伊朗生產核子武器。」

他表示，德國企業及其他歐洲國家，應該可以根據自己的意願，在伊朗投資，改善與德黑蘭的關係。

在美國重啟對伊朗制裁之際，幾家歐洲企業已經暫停了對伊朗的投資計畫，包括法國石油公司道達爾、以及汽車生產商標致雪鐵龍集團（PSA）、雷諾汽車和戴姆勒。

德國商業團體警告，川普的伊朗制裁政策，以及隨著與中國貿易爭端升級而加徵的關稅，會使企業繼續受到傷害。