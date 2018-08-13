【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市上週五下跌，因美國對土耳其鋼鋁關稅翻倍重挫里拉引發憂慮。道瓊斯指數下跌 0.8% 至 25,313 點；標準普爾指數下跌 0.7% 至 2,833 點；納斯達克指數下跌 0.7% 至 7,839 點。

油價上週五上升，因美國對伊朗的制裁或將令供應收緊。紐約 9 月期油上升 1.2% 至每桶 67.63 美元。金價下跌，紐約 12 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,219.0 美元。

香港股市上週五下跌，內地股市上升。內房股逆市上漲，其中雅居樂（3383.HK）預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比大增超過 90%，股價上升 4.8%；富力地產（2777.HK）也發布盈利預喜，股價上升 5.6%；公用股錄得下跌，華電國電（1071.HK）大跌 8.2%。個股方面，丘鈦科技（1478.HK）7 月攝像頭模組及指紋識別模組銷量增速均優於上半年，股價上漲 8.3%；中芯科技（981.HK）第二季股東應佔溢利按年增加 42.3%，股價上升 4.3%。恒生指數下跌 0.8% 至 28,367 點，國企指數下跌 0.7% 至 10,943 點，香港股市成交金額減少 7.0% 至 847 億港元。上證綜合指數微升至 2,795 點，滬深兩市成交金額減少 17.3% 至人民幣 2,879 億元。

◆行業及公司新聞

◇恒生指數公司宣布恒生指數系列季檢結果，恒生指數成分股加入中國生物製藥（1177.HK）及申洲國際（2313.HK），剔除東亞銀行（23.HK）及招商局港口（144.HK）；而恒生綜合大中型指數成份股變動較大，其中加入金斯瑞（1548.HK）、正通汽車（1728.HK）及永達汽車（3669.HK）。

◇中國鐵塔（788.HK）公布 2018 年上半年業績，營業收入人民幣 353 億元，同比上升 6.2%，雖然經營費用升幅較收入為低，但融資成本按年增長 26.7%，稅前溢利同比倒退 1.4%，不過所得稅費用按年減少 23.2%，因此，股東應佔溢利同比增加 8.0% 至人民幣 12.1 億元。

◇中升控股（881.HK）上週五中午公布 2018 年上半年業績，收盤後舉行業績發布會。上半年新車銷售毛利率下降主要受到寶馬及捷豹路虎之影響，但公司預計下半年新車銷售毛利率將穩定，並對個別品牌如寶馬及奧迪之毛利率回復很有信心。7 月份新車銷售同比增速介乎 15%-20%（上半年為 23.8%），公司認為 8-9 月銷售狀況更能反映關稅下調後之影響。

◇華潤水泥（1313.HK）公布 2018 年上半年業績，受惠於水泥價格及銷量分別按年上升 32.8% 及 13.3%，營業額 185 億港元，同比上升 40.4%（一季度同比上升 39.4% 至 80.5 億港元），而股東應佔溢利按年急升 1.5 倍至 40.3 億港元（一季度按年急升 2.0 倍至 17.9 億港元）。建議派發中期股息每股 0.275 港元，同比大增 1.4 倍。

◇華地國際（1700.HK）公布 2018 年上半年業績，銷售所得款項總額及收入分別為人民幣 59.6 及 23.7 億元，分別同比上升 5.1% 及 5.6%，股東應佔溢利按年增長 6.3% 至人民幣 2.4 億元。建議派發中期股息每股 3 港仙（2017 年：3 港仙）。

◇李寧（2331.HK）公布 2018 年上半年業績，收入人民幣 47.1 億元，同比上升 17.9%，受惠於經營費用升幅低於收入增長，股東應佔溢利按年增長 42.0% 至人民幣 2.7 億元。

◇舜宇光學（2382.HK）公布 2018 年首 7 月手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組產品出貨量分別同比增長 56.2%、19.0% 及 15.5%；其中 7 月增速分別為 69.2%、24.9% 及 10.3%。 7 月份手機鏡頭、手機攝像模組出貨增速較上半年為佳，車載鏡頭出貨放緩。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

