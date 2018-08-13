〈特斯拉炒私有化〉沙國主權基金不感興趣？彭博：錯！特拉私有化的洽談從未停止

《彭博》引述一位直接了解內情的人士透露，沙烏地阿拉伯的主權財富基金正在進行洽談，在 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 計劃將特斯拉私有化的過程中，可能會成為特斯拉 (TSLA-US) 的重要投資者。

報導引述該名不願透露姓名的人表示，沙國公共投資基金 (PIF) 近幾個月買進特斯拉不到 5% 的股份，正在尋求進一步潛在的交易。相關討論在 8 月 7 日馬斯克發布爭議性推文之前就已展開。

該人士表示，PIF 將其對特斯拉的投資視為全球最大原油生產商對沖石油的戰略途徑。這位知情人士表示，PIF 尚未就是否增加股權或增加多少股權作出任何確定的決定，但談判的確正在進行中。目前還不清楚該基金將在特斯拉投資多少。

馬斯克的推文令投資人感到震驚，許多人質疑他聲稱買回股權的資金已獲得擔保。雖然他擁有特斯拉 20% 的股份，但從大眾股東手中購回股票需要 600 多億美元。

華爾街充斥著關於誰可能與馬斯克合作達成交易的猜測。據知情人士透露，馬斯克和他的顧問正在尋求廣泛的投資人來支持特斯拉的潛在私有化，以避免將所有權集中在少數新的大股東身上。馬斯克曾表示，他仍希望在任何交易後繼續擁有特斯拉約 20% 的股權，並希望所有股東仍然是私有化後的股東。

據知情人士透露，美國證券交易委員會 (SEC) 一直在收集有關特斯拉關於製造目標和銷售目標的公開聲明訊息，並在馬斯克的推文之後加強了對該公司公開聲明的審查。

關於將特斯拉私有化的討論之前曾經失敗。兩位知情人士表示，去年馬斯克和軟銀集團的孫正義舉行會談，討論將特斯拉私有化。由於對所有權的分歧，討論未能取得進展。PIF 也是軟銀 Vision Fund 的主要支持者。

據《路透》 11 日報導，PIF 迄今沒有表現出對馬斯克私有化交易融資的興趣。

PIF 目前在特斯拉的股份價值約 20 億美元。沙國政府正計劃將 PIF 轉變為 2 兆美元的超強基金，以協助該國過度依賴石油的經濟趨向多元化。