土耳其總統誓言打贏經濟戰 將與中國、俄羅斯等國進行本幣貿易結算

因美國制裁導致土耳其里拉暴跌，土耳其國內市場損傷慘重。然而總統埃爾多安卻表示，該國經濟並未處在危機中，目前也已準備好通過使用人民幣、俄羅斯盧布、烏克蘭貨幣等進行貿易結算。

埃爾多安認為土耳其里拉大跌是一場「貨幣陰謀」，因為那些推動里拉貶值的人覺得他們可以藉此摧毀土耳其。

而他也決心要贏得這場經濟戰：

「任何一個成為土耳其人民痛苦根源的人早晚都將付出代價，為此負責。」

近期，因美國牧師 Andrew Brunson 在土耳其被判入獄兩年作為導火索，引發了美國對土耳其進行一系列的制裁和貿易限制，土耳其也不甘示弱採取報復措施。

隨著兩國外交衝突持續惡化，致使土耳其里拉兌美元自年初至今下跌近 40%。

10 日，土耳其總統埃爾多安講話稱，不會在經濟戰中落敗，土耳其宏觀經濟數據和銀行體系不存在問題，並呼籲土耳其人民將美元換成里拉：

「把歐元、美元、黃金換成里拉，這將是對西方最好的回應。所有困難都會過去。」

在這之後，川普又再度升級了制裁，表示鑒於土耳其貨幣里拉對美元匯率快速走低，已授權將對土耳其鋼鐵和鋁產品進口關稅提高一倍，即分別徵收 50% 和 20% 的關稅。並強調，在這個節骨眼上，美國和土耳其當前關係「並不好」。

土耳其里拉因此消息再遭重挫，一度暴跌 20%，創下自 2001 年該國銀行業危機以來的最大跌幅，土耳其國內市場血流成河。

為此，埃爾多安在《紐約時報》撰文稱，美國針對土耳其的行動讓兩國關係處於危險之中，並對美國發出警告，土耳其可能被迫尋找新的「朋友」。

埃爾多安在文中表示，美國一再一貫地未能理解和尊重土耳其人民的擔憂，兩國的合作夥伴關係面臨分歧，而土耳其為扭轉這一危險趨勢的努力被證明是徒勞的。除非美國開始尊重土耳其的主權，並證明它了解土耳其面臨的危險，否則美土的關係可能處於危險之中。

『新聞來源／華爾街見聞』