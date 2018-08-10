保險業透過私募基金投5+2產業 RBC係數調降年底前拍板

金管會主委顧立雄今 (10) 日就「金融發展行動方案」與 40 多家保險業者舉行座談，其中，保險業者積極爭取，若透過私募股權基金投資投資台灣「5+2」新創產業、國內公共建設，可調降資本適足率 (RBC) 的風險資本計提係數，金管會研議調降，預期年底前定案，保險業今年度年報即可適用。

金管會表示，保費收入快速增加，保險業資產快速成長，保險業國外投資比重成長，加上長期低利率環境，國內固定收益商品市場胃納量有限，為去化保險業滿手的資金，將引導保險業資金投入國內「5+2」新創產業、公共建設及長照事業，促進經濟發展，完善高齡化社會服務。

顧立雄表示，保險業者爭取若透過私募股權基金投資台灣「5+2」新創產業、國內公共建設，可調降資本適足率 (RBC) 的風險資本計提係數，目前已請保發中心研議，這是可以比較快定案。

若保險業投資「創投業」，再間接投資公共建設，這樣是否符合調降風險係數？顧立雄表示，要如何落實及確保創投業是不是真的把錢拿來投資公共建設，這部分還要研究。

保險局局長吳桂茂會後補充表示，目前保險資金若投資私募股權基金，在計算 RBC 時風險係數達 26.38%，但若保險資金投資公建，RBC 係數僅須 1.28%，業者認為「落差太大」，因此爭取過私募股權基金投資投資台灣「5+2」新創產業、國內公共建設，可調降風險係數。

吳桂茂進一步指出，金管會目前已請保發中心研議，未來透過私募股權基金投入「5+2」等新創產業，可能會比照其他專案的 RBC 風險係數 3.19%，但最後結果，研議後預期年底前核定公布，保險業今年度年報應就能適用。

此外，保險業也向金管會爭取，比照銀行業可百分之百持股投資創投業，顧立雄回應，若要開放保險業百分之百投資創投，可能也要比照銀行，不能超過淨值的 3% 上限，這部分也要再研議討論。